Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından geleneksel hale getirilen “Gaziantep’te Hasat Mevsimi” temalı ulusal fotoğraf yarışmasında dereceye giren eser sahipleri ödüllerini düzenlenen törenle aldı.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından geleneksel hale getirilen “Gaziantep’te Hasat Mevsimi” temalı ulusal fotoğraf yarışmasında dereceye giren eser sahipleri ödüllerini düzenlenen törenle aldı.

Gaziantep topraklarında yetişen zengin tarım ürünlerini tanıtmak, bu ürünlerin geleneksel yöntemlerle hasat edilmesi ve işlenmesini fotoğraf kareleriyle geleceğe taşımak amacıyla GTB tarafından 3’üncüsü düzenlenen ‘Gaziantep’te Hasat Mevsimi’ konulu fotoğraf yarışmasında derece alan yarışmacılara altın ödülleri düzenlenen törenle verildi.

GTB’de gerçekleştirilen ödül törenine, GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Meclis Üyeleri ve derece alan yarışmacılar katıldı. Törenin açılışında konuşan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Gaziantep’in bir sanayi ve ticaret şehri olduğu kadar önemli bir tarım şehri olduğunu ifade etti. UNESCO Gastronomi şehri Gaziantep’in mutfak lezzetlerinin sırrının şehrin tarım ürünlerinde saklı olduğunu kaydeden Tiryakioğlu, “Fotoğraf yarışmasını düzenlememizdeki temel gayemiz kökenleri asırlar öncesine dayanan tarımsal ürün işleme yöntemlerimizi fotoğraf kareleriyle geleceğe taşımak ve bu anlamda zengin bir hasat arşivi oluşturmaktı. Bu konuda amacımıza ulaştığımıza inanıyorum, gerçekleştirilen her üç yarışmaya da Türkiye’nin çeşitli illerinden çok sayıda fotoğraf sanatçısı katılım sağladı. Hasat dönemi şehrimizin birçok ilçesinde ve köyünde hasat şenliklerine ve ürün işleme tekniklerine şahitlik ettiler, bizlere bu anlamda çok güzel anlamlı eserler kazandırdılar. Fotoğraf yarışmamızda derece ve sergileme kazanan eser sahiplerimizi tebrik ediyor, tüm katılımcılarımıza ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi. GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise yaptığı konuşmada, emek ve sanatın buluştuğu yarışma mottosuyla 2022 yılında üçüncüsü düzenlenen fotoğraf yarışmasına her yıl ilgi ve katılımın giderek arttığını söyledi. Yarışma konsepti gereği sadece Gaziantep il sınırları içerisinde çekilen fotoğrafların değerlendirilmeye alındığı yarışmaya bu sene 17 farklı ilden 72 fotoğraf sanatçısının 250 eserle katılım gösterdiğini belirten Akıncı, “Doğa ve fotoğraf tutkunlarını buluşturduğumuz yarışmamız kısa bir süre içerisinde katılım ağını göz önüne aldığımızda ulusal bir yarışmaya döndüğünü söyleyebiliriz. Jüri üyelerimiz tarafından yapılan değerlendirme sonucu Antep Fıstığı, Biber ve Cevizli Sucuk temalı üç fotoğraf derece almaya hak kazanırken, 10 hasat fotoğrafı ise jürimiz tarafından sergilenmeye değer görüldü. Yarışmamızı önümüzdeki yıllarda formatını daha da genişleterek devam ettirmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Akıncı, ayrıca Gaziantep’te Hasat Mevsimi fotoğraf yarışmasına katılarak borsanın sosyal ve kültürel aktivitelerine destek sağlayan tüm katılımcılara ve jüri üyelerine teşekkür ederek, ödül ver sergileme kazanan yarışmacıları kutladı. Konuşmaların ardından gerçekleştirilen ödül töreninde yarışmaya Gaziantep’ten katılarak ödülünü almaya hak kazanan Kureyş Göçmen’e tam altın ödülü ve teşekkür plaketi GTB Başkanları Ahmet Tiryakioğlu ve Mehmet Akıncı tarafından verildi. Yarışmaya Amasya ve Gaziantep’ten katılarak ikincilik ve üçüncülük ödüllerini kazanan Sema Aynur Evren ve Beytullah Eles’e ise yarım ve çeyrek altın ödülleri vekilleri aracılığıyla iletildi.