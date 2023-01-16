Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından bazı yolların orta refüjlerine dikilen lavantaların hasadı ile birçok ürün elde edildi.

Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından bazı yolların orta refüjlerine dikilen lavantaların hasadı ile birçok ürün elde edildi.

Hem şehrin güzelleştirilmesi hem de tarımsal çalışmalara katkı anlamında orta refüjlere dikilen lavanta özlerinden sabun, kolonya, lavanta yağı ve yüz temizleme ürünleri elde edildi. Bursa Teknik Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde içerik analizi yapılan lavanta yağında herhangi bir safsızlık tespit edilmedi. Lavanta yağı, lavanta kolonyası, lavanta sabunu, tonik gibi yüz temizleme ürünleri satışı ve tanıtılması çalışmaları yapılmak üzere elde edilen hasat ürünleri, Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ne teslim edildi.

‘’Buna benzer örnek ve güzel uygulamalarımız devam edecek’’

Yapılan çalışmalar hakkında kısa bir değerlendirmede bulunan Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, ortaya konulan çalışmada emeği olan çalışanlara teşekkür ederek, ‘’Bilecik Belediyesi olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün girişimleriyle orta refüjlerimizi lavanta çiçekleriyle süsledik. Daha sonra hasadını yaptığımız lavantalar; lavanta yağı, sabun, kolonya ve yüz temizleme ürünleri olarak geri döndü. Ürünlerimiz ilgili iki üniversitenin araştırma merkezlerinde tam not aldı. Hasattan, 10 litre lavanta yağı ve 20 litre saf lavanta çiçek suyu (hidrosol), kolonya için 6 litre yağ, damlalıklı yağ şişeleri için 3 litre yağ, bambu oda kokusu için 1 litre yağ, ,tonik ve sabun yapımı için 20 litre hidrosol ürünü elde ettik. Bu ürünler işlenerek, bin adet lavanta kolonyası, 300 adet lavanta yağı, 350 adet sabun, 60 adet oda kokusu ve 60 adet ise hidrosol ürünü elde etmiş olduk’’ dedi.