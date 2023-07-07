Avrupa Birliği’nin yanı sıra, Türkiye’de de coğrafi işaret tescilli olan ve yaklaşık 23 bin dekar alanda üretimi yapılan Taşköprü sarımsağında hasat dönemi başladı. İlçede üretilen sarımsakta 25 bin ton civarında rekolte bekleniyor.

Bölge halkının "beyaz altın" olarak nitelendirdiği, Avrupa Birliğinin yanı sıra, Türkiye’de de coğrafi işaret ile tescillenen Taşköprü sarımsağı, verim ve kalite açısından dünyanın en kaliteli sarımsağı olarak biliniyor. Her yıl Taşköprü’de 4 bin civarında aile sarımsaktan gelir elde ediyor. Bu yıl Taşköprü’de 23 bin dekar alanda dikilen Taşköprü sarımsağının rekoltesinin 25 bin ton civarında olması bekleniyor. Avrupa Birliği (AB) tarafından coğrafi işaret belgesi ile tescillenerek kalitesini uluslararası platformlarda duyuran Taşköprü sarımsağında hasat dönemi başladı. Bu yıl üreticiler fiyat olarak umutlu olduklarını söyledi.

"Yaklaşık 40 yıldır sarımsak işiyle uğraşıyorum"

Taşköprü ilçesine bağlı Yazıhamit köyünde sarımsak üretimi yapan Hüsamettin Özel, “Yaklaşık 40 yıldır sarımsak işiyle uğraşıyorum. Genellikle ata tohumu sarımsağı tercih ediyoruz. Babamdan kalan tohumlarla sarımsak üretmeye gayret ediyoruz. Sarımsaklara bu yüzden ilaç veya farklı gübreler kullanmıyoruz. Hayvan gübresini tercih ediyoruz. Yağmurlama sistemiyle de suluyoruz. 8 dönüm sarımsak ekiyorum. Sarımsak dikimine şubat ayında başlıyoruz, temmuz ayının başında da hasadına başlıyoruz. Şimdi de hasat zamanı geldi, biz de tarlamızda sarımsakları söküyoruz. Bu yıl verim güzel geçti. Bazen istisnai durumlarda hastalık da olsa genel olarak baktığımızda sarımsakta verim çok güzel, Allah bereket versin. Bu sene iyi. Allah herkese hayırlı kazançlar versin, güle güle sarımsaklarımızı satıp emeklerimizin karşılığını almayı nasip etsin” dedi.

“Taşköprü sarımsağı çocuk gibi bakım istiyor”

Aroma bakımından Taşköprü sarımsağının dünyanın bir numarası olduğunu söyleyen Özel, “Maraş’ta ya da diğer yerlerde çıkan sarımsaklarla Taşköprü sarımsağı aynı değildir. Taşköprü sarımsağında kırmızı diş olur, fazla iri olmaz, genellikle orta büyüklükte olur ama çocuk gibi bakım ister. Bu şekilde diğer sarımsaklarla ayırt edilebilir. Mart ayında bir başlarız, çocuk bakar gibi temmuz ayında hasadını yaptıktan sonra dahi tarlada bakımına devam ederiz. Tarladan eve götürüp bir de sarımsağı işleyeceğiz. Tek tek ayırıp pazarda satışını yapacağız” diye konuştu.

“El emeği Taşköprü sarımsağı emekçi kadınlar tarafından hasat ediliyor”

30 yıldır sarımsak yetiştiriciliği yapan Aliye Güllü ise, “Sarımsak hasadına bugün başladık. Sarımsaklar güzel, sağlam, gayet verimli. Zaten yıllardır biz bu işi yapıyoruz. Burada yetişen sarımsaklar hakiki, organik Taşköprü sarımsağı. Her şeyini kendimiz diktik, kendimiz kazdık. İlaçlamalarında herhangi zararlı bir ilaç verilmedi. İşçilerimizle birlikte Hüsamettin kardeşimize yardımcı oluyoruz. Sıcağın altında çok yorucu oluyor ama severek yapıyoruz. Ben ekip başıyım, 40 tane çalışanımız var. Sıcağın altındayız, çok zorlanıyoruz. Tarla sahibi önce sarımsakları topraktan çıkartıyor. Biz de arkasından sarımsakları toplayıp bağ haline getiriyoruz. Sonra sarımsakları temizliyoruz. Son olarak tarlada kuruduktan sonra kaldırmalarına da yardımcı oluyoruz” şeklinde konuştu.

“Evde oturmak yerine tarlada çalışıp ek gelir elde ediyorum”

İstanbul’dan Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine gelen Aynur Ege de, “İstanbul’da yaşıyordum, Taşköprü’ye gezmeye geldim. Hem burada vakit geçiriyorum hem de bana arkadaş ortamı oluyor. Ben de arkadaşlara katıldım, tarlada sarımsak söküyorum. Hem de bana 3-5 ek gelir oluyor. Burada ortama da alıştım. Arkadaşlardan da, işçi başkanından da memnunum” ifadelerini kullandı.