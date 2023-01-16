Eskişehir’in dar sokaklarında kaldırımlara araçların park edilmemesi için yapılan lobutlar duyarsız sürücülere engel olamıyor.

Eskişehir’in dar sokaklarında kaldırımlara araçların park edilmemesi için yapılan lobutlar duyarsız sürücülere engel olamıyor.

Odunpazarı İlçesi İstiklal Mahallesi’nin ara sokaklarının kenarlarında yer alan lobutlara zarar veren duyarsız sürücüler sokaklarda kötü görüntüler oluşmasına sebebiyet veriyor. Dikkatsiz sürücüler tarafından arabayla çarpılarak yerinden çıkarıldığı ve yamultulduğu düşünülen lobutlar tamir edilmeyi bekliyor. Sokakların estetiğini bozan hasarlı lobutlar aynı zamanda yayaların kaldırımda yürümesine de engel oluyor. Genellikle dar sokaklarda araçların gelişi güzel park etmesini engellemek için yapılan lobutlar sürücülerin kaldırımlara park yapmasına engel olmuyor. Bazı sokaklarda kırılan lobutların yerinden söküldüğü, araçların girebileceği boşluklar oluştuğu ve bazı sürücülerin bu fırsatı değerlendirdiği görüldü. Sokaklarda kötü görüntüler oluşturan hasarlı lobutlara her gün bir yenisi daha ekleniyor.