Hatay’da depremden hasar gören binalardaki eşyalar vinç desteğiyle taşınıyor. Daireye giren bir görevlinin balkondan vince yüklediği eşyalar aşağıya indirilerek kamyona yüklendi.

Hatay’da depremden hasar gören binalardaki eşyalar vinç desteğiyle taşınıyor. Daireye giren bir görevlinin balkondan vince yüklediği eşyalar aşağıya indirilerek kamyona yüklendi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Hatay’da çok sayıda bina yıkılırken, çok sayıda bina da hasar gördü. Hasar gören binalar boşaltılırken, vatandaşlar ise eşyalarını taşımaya başladı. Para karşılığı içeriye giren bir şahıs, vinç yardımıyla dairedeki eşyaları aşağıya indirdi. Dairenin balkonundan vince yüklenerek asansörlü sistemle aşağıya indirilen eşyalar yol kenarındaki kamyona yüklendi. Vatandaşların eşya taşıma telaşı kameraya yansıdı.