Adıyaman’da depremde hasar gören binada mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine binaya giden itfaiye erleri, kedinin kendi imkanlarıyla çıktığını belirledi.

Adıyaman’da depremde hasar gören binada mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine binaya giden itfaiye erleri, kedinin kendi imkanlarıyla çıktığını belirledi.

Kahramanmaraş merkezli iki ayrı depremde Adıyaman’da bazı binalar tamamen yıkılırken, bazıları ise ağır hasar gördü. İnsanların terk etmek zorunda kaldıkları evlerin birinde mahsur kalan kedi, vatandaşların dikkatinden kaçmadı. Adıyaman merkez Haydar Efendi Caddesi üzerinde alttaki dükkanlar ile bir katı tamamen çöktüğü için kapıdan girilemeyen ve yan duran binada mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, araç merdiveni yardımıyla kedinin mahsur kaldığı dairenin penceresine ulaştı. Pencereyi kırıp evin içini kontrol eden görevli, kedinin kendi imkanlarıyla çıktığını belirledi.

İtfaiyenin içeride mahsur kalan kediyi kurtarmak için geldiğini söyleyen Sinan Aslan, “İçeride bir kedi kalmıştı, onu kurtarmak için geldiler. Kediyi bulamadılar, kendisi çıkmış olabilir diye düşünüyorum. En üst kat da bizim ev hatta” diye konuştu.