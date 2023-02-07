Depremin ardından birçok binanın yıkıldığı Hatay’da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Defne ilçesi 75’inci Yıl Bulvarı’nda bulunan 8 katlı binanın 5’inci katında evlerinin hasar alması nedeniyle mahsur kalan yaşlı çifti askerler kurtardı. Ameliyatlı olduğu öğrenilen yaşlı adam battaniye ile İHA ekibinin aracına bindirilerek güvenli bölgeye taşındı.

Hatay’da depremde ağır hasar gören apartmanda mahsur kalan yaşlı çifti, askerler kurtardı. Yaşlı çift İhlas Haber Ajansı ekibinin aracına bindirilerek güvenli bir bölgeye götürüldü.

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