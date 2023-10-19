Batman’ın Hasankeyf ilçesinde tarihi eserlere yönelik kaçak kazı yapan 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

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Batman İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Hasankeyf İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından tarihi ilçede tarihi eserlere yönelik kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı. A.G., M.S. ve R.S. isimli şüpheliler, kaçak kazı yaparken 1 adet hilti, 1 adet balyoz, 2 adet kazma, 1 adet kürek ve çeşitli kazı malzemeleri ile yakalandı.

Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.