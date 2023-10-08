Batman’ın Hasankeyf ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Su, Doğa Sporları ve Turizm Festivali başladı.

Limanda düzenlenen festival, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Halk oyunları gösterisinin ardından Batman Valisi Ekrem Canalp, festivalin açılış konuşmasını yaptı. Batman’ın büyükşehir olma adımlarından birinin de festivaller olduğunu söyleyen Canalp, Hasankeyf’te festivalin üçüncüsünü yaptıklarını belirterek, Gercüş’te geçen yıl bağ bozumu festivalinin birincisini yaptıklarını hatırlattı. Bu yıl festivalin ikincisini yapacaklarını ifade eden Vali Canalp, "Bir hafta önce Sason’umuzda bal festivali yaptık. Daha öncesinde de Beşiri ilçemizde fıstığın ve danukun festivalini yaptık. Önümüzdeki günlerde de inşallah Kozluk’ta cevizin festivalini yapacağız. Ve son olarak da Batman merkezde her yıl yapmış olduğumuz gibi kitap festivali, kitap fuarı. Ama aynı zamanda gastronomi festivalimizi de inşallah beraberce yaşayacağız" dedi.

Aşkla, şevkle, heyecanla çalışarak festivaller şehri Batman’ı beraberce inşa edeceklerini dile getiren Vali Canalp, "Biz, yola çıkarken dedik ki bu işi beraberce yapacağız. Bir tarafında valiliğimizin organizasyonunda İl Özel İdaresi, diğer tarafında Batman Belediyesi, diğer tarafında ilçe kaymakamlıklarımız, ilçe belediye başkanlarımız, diğer tarafında ticaret ve sanayi odamız, esnaf odamız, STK’larımız, sivil toplum kuruluşlarımız, köylerimiz, muhtarlarımız, herkesin desteğini almak suretiyle hepimiz aşkla, şevkle, heyecanla çalışıp inşa ediyoruz. Biz bunu söylerken aynı zamanda bir şey daha söyledik. Batman’ı da büyükşehir olmaya hazırlayacağız. Büyükşehire giden yolun taşlarını da teker teker döşeyeceğiz dedik. Bu festivaller de bizim bu büyük planımızın bir parçasıdır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından festivalin açılış kurdelesi kesildi. Vali Canalp, limanda kurulan stantları ziyaret etti. Festivalde jet ski, tekne turu, zodyak gösterisi ve tüplü dalış yapıldı.