Bartın Hasankadı belde mesire alanında 4-6 yaş grubu yaz Kur’an-ı Kerim kurslarına devam öğrencilere piknik düzenlendi.

Bartın merkeze bağlı Hasankadı beldesi camilerinde Kur’an-ı Kerim, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerine devam eden 4-6 yaş arasında çocuklar, yaz tatili coşkusu yaşadı. Bartın İl Müftülüğü ve Diyanet Vakfı destekleriyle kaynaşma ve motivasyon piknikleri düzenlendi. Minik kursiyerler; öğretmenleriyle futbol, voleybol ve halat çekme gibi oyunları gönüllerince oynadı.

Minikler, hareketli geçen etkinlik sonunda köfte ekmek, ayran, karpuz, tatlı, pamuk şeker ikramlarıyla, öğretmenlerinin elinden karpuz yedi.