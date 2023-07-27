Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Hasaneyn Yasakdüzü’nde yapımına başlanan spor tesisini yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Gölcük Belediyesi’nin girişimiyle Hasaneyn Yasak Düzü Mevkii’nde spor tesisi yapılmak üzere tahsis edilen 157,8 dönüm alanda çalışmalar devam ediyor. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Yasakdüzü’nün eşsiz doğal güzellikleri arasında devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Başkan Sezer, ilçeye önemli spor alanı daha kazandıracak projenin Hasaneyn’e ve Gölcük’e hayırlı olmasını diledi. Projede doğaya uyumlu şekilde 73115 metrekare ebadında nizami çim futbol sahası, idari bina, soyunma odaları, otomatik sulama tesisatı, su deposu, aydınlatma, 480 kişilik tribün ve tartan koşu pisti yer alıyor.