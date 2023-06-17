Yahyalıspor dış transferde Kaymaklı Belediyespor’da forma giyen eski oyuncusu Hasan Yazgan’ı yeniden kadrosuna kattı.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Yahyalıspor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. İç transferin ardından dış transferde önemli isimler ile görüşen yeşil beyazlılar; 2022-2023 sezonunda Kaymaklı Belediyespor forması giyen eski oyuncusu Hasan Yazgan’ı yeniden kadrosuna kattı. Yahyalıspor Kulübü’nden yapılan açıklamada; “Hasan Yazgan yuvaya geri döndü. Geçmiş yıllarda kulübümüz de emekleri çok büyük olan ve birçok başarıya imza atmış, Yahyalı’yı evi gibi bilen, Yahyalı’nın evladı olan Hasan Yazgan tekrar yeni sezonda takımımızın formasını terletecek. Ailene yeniden hoş geldin Hasan Yazgan” denildi.