Çaykur Rizespor Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Galatasaray maçının ardından, "Bu akşamki maçta emeğimizin gasp edilmesine sebep olanların vicdanlarıyla baş başa bırakıyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Galatasaray’a 1-0’lık skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından yazılı açıklama yapan Çaykur Rizespor Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, takımın haklarının gasp edildiğine vurgu yaparak, "Gencecik çocukların emeklerine yazık. Eşine çok rastlanmayan gelecek vaat eden genç oyuncular projesiyle sezona başlayan Çaykur Rizespor camiasına yazık. Gelecek vaat eden genç bir kadro kurduk, bir mücadele içerisindeyiz, hayallerimiz var, hayallerimizi yıkmayın! Anadolu kulüpleri sadece saygı bekliyor, adaletli davranılmasını bekliyor, alın terinin karşılığı çarpık düzene kurban gitmesin istiyor. Esas sorun kaybedilen puanlar değil bizzat yok olan güvendir. Çaykur Rizespor olarak sahada mücadele etmeye, Süper Lig’e renk katmaya devam edeceğiz. Futbolun tüm paydaşlarını özlenen adaletli yönetimin oluşması için görev almaya davet ediyor, bu akşamki maçta emeğimizin gasp edilmesine sebep olanların vicdanlarıyla baş başa bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.