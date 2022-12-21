Bursaspor’un, Nazilli Belediyespor maçındaki tek golünü kaydeden Hasan Sabri Karaca, “Galibiyetin ve attığım golün tarifi edilemeyen duygularını yaşıyorum” dedi.

Bursaspor’un, Nazilli Belediyespor maçındaki tek golünü kaydeden Hasan Sabri Karaca, “Galibiyetin ve attığım golün tarifi edilemeyen duygularını yaşıyorum” dedi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 19. haftasında Nazilli Belediyespor’u 1-0 mağlup eden Bursaspor’da ön plana çıkan isim Hasan Sabri Karaca oldu. Yeşil-beyazlı takımın galibiyetinde başrol oynayan genç futbolcu, karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından duygularını paylaştı.

Hasan Sabri Karaca, şunları söyledi:

“Sakatlığımdan 9 ay sonra sahada olmak benim için çok mutluluk verici ve özeldi. Galibiyetin ve attığım golün tarif edilemeyen duygularını yaşıyorum. Bu galibiyeti tüm Bursaspor taraftarına armağan ediyorum.”