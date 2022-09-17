Şehrin ihtiyaç duyulan bölgelerinde kentsel dönüşüm ve imar revizyon çalışmalarını sürdüren Çorum Belediyesi, Gülabibey Mahallesi Hasan Paşa sokaklarda yapılan revizyon imar planı konusunda bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Şehrin ihtiyaç duyulan bölgelerinde kentsel dönüşüm ve imar revizyon çalışmalarını sürdüren Çorum Belediyesi, Gülabibey Mahallesi Hasan Paşa sokaklarda yapılan revizyon imar planı konusunda bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Revizyon imar planının Hasan Paşa Sokakların 1,2,3,4 No’lu sokaklarını kapsadığını ifade eden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Bu bölgede 32 dönümlük bir alan var. 1970’li-80’li yıllarda gecekondulaşmayı önlemek amacıyla kooperatifler tarafından yapılmış. 39 binada 266 hane yer alıyor, yaklaşık 810 kişi bu bölgede ikamet ediyor. Revizyon yapacağımız alandan bu bölgede ikamet eden tüm hemşehrilerimiz istifade edecek.” dedi.

"Belediye olarak tüm fedekarlıkları yaptık"

Çorum Belediyesi bu düzenlemeyi yaparken mahalle muhtarı ve bölgede yaşayan vatandaşlarla görüştüklerini aldıklarını hatırlatan Başkan Aşgın, “Hasan Paşa Sokakların yıllardır beklediği özlemi gideriyoruz. Yapılacak tüm fedakarlıkları yaptık. Burayı 6 kat olarak planladık. Hayırlı olsun” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği yolda ilerlediklerini ve milletine sevdalı insanlar olduklarını bir kez daha hatırlatan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Bizim derdimiz milletimizin derdi. Milletimize 1970-1980’li yıllarda yapılmış evlerde değil her türlü konfora sahip konutlarda yaşamak yakışır. Yeni projede hem daire sayısı hem de dairelerin m2’si daha da büyüyecek. Buradaki daire sayısını 486’ye çıkarıyoruz. Emsali de artırdık. Emsali de burada 2 yaptık" şeklinde konuştu.

"Bu bölgeye olan vefa borcumuzu ödüyoruz"

Belediye Başkanı Aşgın, Hasan Paşa Sokaklarda yaptıkları revize imar planı ile o bölgede yapılacak yeni binaların altını işyeri olarak işaretlerini vurguladı. İsteyenler ticarethane yapabileceğini, isteyenlerin de 6 katı da mesken olarak kullanabileceğinin altını çizen Aşgın, yolların genişliğini de 10 metreden 12 metreye çıkardıklarını ifade etti.

Başkan Aşgın, “Hayallerimiz o bölgeyi modern şekilde görmek. Bu bölgenin buna ihtiyacı vardı. Bu bölgeye bizim vefa borcumuz vardı. Recep Tayyip Erdoğan davasına en büyük desteği verdiler. Bizler de milletimiz için gereğini yaptık.” dedi.

Revize imar plan çalışmalarının Mimar Sinan Mahallesi’nde de devam edeceğini belirten Başkan Aşgın, "Mimarsinan mahallesi için de gece gündüz çalışıyoruz. Orada da hayallerinin ötesinde bir şey ilan edeceğiz. En kısa sürede Mimar Siman ile ilgili tanımı da yapacağız. Yeni dönüşüm hamlesi Mimar Sinan’a da hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

"Deprem riski taşıyan bölgeler dikkate alınacak"

Seçim dönemi ’Ali’ olma sözü verdiklerini, görev süresi boyunca da en önemli özelliklerinin adil olmaları olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Ali olmaya devam ediyoruz. Eskiyen, deprem riski taşıyan ne kadar bina varsa Çorum geneliyle ilgili ilke kararı aldık. Bize revizyon talepleri ile gelenler 2 bin 500 metre arsa sağlayacaklar. 2 bin 500 metrekare arsayla ilgili anlaşan tüm vatandaşlarımız hangi mahallede olurlarsa olsunlar dönüşüme muhtaç, depremde yıkılma ihtimali varsa bize müracaat etmişse biz tüm hemşehrilirimize emsal artışını vereceğiz. Biz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşlarıyız. Duruşu olan, milletin değerleriyle bezenen, en büyük şerefi bu millete hizmet etmek olarak gören Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşlarıyız" dedi.

"Eski stadyum yıkılacak"

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, eski stadyum yerini pazartesi günü yıkmaya başlayacaklarını yerine 56 dönümlük muhteşem bir millet bahçesi yapacakları müjdesini verdi.

Yeni yapılacak millet bahçesinin Türkiye’nin en güzel millet bahçelerinden biri olacağını dile getiren Başkan Aşgın, “İnşallah gelecek yıl Mayıs ayında çaylarımızı orada yudumlayacağız. Yeni millet bahçemiz şehrimize hayırlı olsun.” diye konuştu.

Turgut Özal Konferans Salonunda AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, AK Parti İl Başkan Vekili Emre Turan, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, Belediye Meclis Üyeleri, Gülabibey Mahalle Muhtarı Hasan Belli ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başkan Aşgın, “Amacımız 1970’li-80’li yıllarda yapılan, şuanda mevcut ihtiyaçlara cevap veremeyen, ciddi risk taşıyan, halkımızın yıllardır beklediği özlemi gidermek” şeklinde konuştu.