SAMSUN (İHA) – Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hasan Özer, maçın son dakikalarında yedikleri golle 3 puandan olduklarını söyledi.

SAMSUN (İHA) – Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hasan Özer, maçın son dakikalarında yedikleri golle 3 puandan olduklarını söyledi.

Samsunspor deplasmanından 1-1’lik beraberlikle ayrılan Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Hasan Özer, maç sonu basın toplantısında zorlu bir deplasmandan 1 puanla ayrıldıklarını ifade etti. Karadeniz’den 1 puanla ayrıldıklarının altını çizen Hasan Özer, “Son haftaların formda takımı Samsunspor’a karşı deplasmanda oynamak kolay değildi. Rakibin analizini yapıp çalıştığımız oyun şablonu bizim için önemliydi. İlk devre Samsunspor’a çok fazla pozisyon vermedik. İlk devre istediğimiz gibi geçti. Bazı atakları sonuçlandıramadık. İkinci devre Samsunspor daha baskılıydı. 2. gol fırsatını değerlendiremeyince son dakikalarda yediğimiz golle 1 puanla dönmek zorunda kaldık. 3 puana ramak kalmışken yediğimiz gol bizi üzdü. Oyuncuların performans ve isteğinden memnunum. Alt sıralardan kurtulmak için bu maçtan puan ya da puanlar almak istiyorduk. 3 puan alamadığımız için üzgünüz. Oyuncu profili ya da kadro yapımız Samsunspor gibi değil. Çok para olan oyuncularımız yok. Yatmalarını ben istemedim. Oyuncularım darbe aldığı zaman sakatlanabiliyor. Bazen de oyuncuların sakat olduğuna inanmalıyız. Ben oyuncularıma böyle bir taktik vermedim. Ben fair-play olmadığımızı düşünmüyorum. Ben polemik için burada değilim. Bizim yatmak gibi bir taktiğimiz yok. Sadece sahada futbol oynamaya çalışan genç bir ekibiz. Bilerek bunu yapmadık” dedi.