Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, 2022 yılının değerlendirilmesinin yanı sıra 2023 döneminin planlamasını belediye yöneticileriyle birlikte düzenlenen toplantı ile gerçekleştirdi.

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, 2022 yılının değerlendirilmesinin yanı sıra 2023 döneminin planlamasını belediye yöneticileriyle birlikte düzenlenen toplantı ile gerçekleştirdi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 2022 yılının değerlendirilmesi, 2023’ün planlaması amacıyla belediye yöneticileriyle toplandı. Toplantıya katılan Karatay Belediyesi’nin bütün birim müdürleri, 2022 yılında yaptıkları faaliyetler ile birimlerin 2023 yılı planlamaları ve hedefleriyle ilgili olarak birer sunum gerçekleştirdi.

“2023’ü de hizmetlerle dolu bir şekilde geçireceğiz”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, toplantıyı değerlendirdiği açıklamasında göreve geldikleri günden bu yana Karatay ve ilçe halkı için çalıştıklarını belirtti. Başkan Hasan Kılca, “İçerisinde bulunduğumuz ve artık son bir buçuk ayına girdiğimiz 2022’de Karatay Belediyesi olarak ilçemiz genelinde çok önemli çalışmalara, proje ve hizmetlere hep birlikte imza attık. Park ve bahçelerden yol, kaldırım ve sosyal tesislere, sosyal, kültürel, sağlık ve eğitimden fiziki belediyeciliğin gerektirdiği daha birçok alanda 2022’yi dolu dolu geçirdik. 2022’nin değerlendirmesinin yanı sıra 2023 dönemini planladığımız bu toplantılarımız vesilesiyle de inşallah önümüzdeki yılı da hizmetlerle dolu ve oldukça verimli bir şekilde geçireceğiz” dedi.

“Mali disiplinden asla taviz vermiyoruz”

Karatay Belediyesi olarak hayata geçirdikleri hizmet ve yatırımların tamamını kendi öz kaynaklarıyla yaptıklarının altını çizen Hasan Kılca, belediyenin mali disipline verdiği önem üzerinde durdu. Başkan Kılca, “Görevde olduğumuz 3.5 yıllık dönemde ilçemize yaptığımız hizmet ve projelerimizde mali disiplinden asla taviz vermedik vermeyeceğiz de. Bu süreçteki tüm yatırımlarımızı kendi öz kaynaklarımızla yaptık. Hiçbir zaman kredi kullanmadan veya faize bulaşmadan ilçemize hizmet ettik. Bu hassasiyet ve özveriyle hareket eden, ilçemiz ve insanımız için çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma, meclis üyelerimize, teşkilatlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yine bu süreçte desteklerini bizden esirgemeyen valiliğimize, büyükşehir belediyemiz ve kamu kurumlarımıza da şükranlarımı sunuyorum. Hepimizin gayesi ve hedefi bir; Konyamıza ve Karatayımıza hizmet etmek” diye konuştu.