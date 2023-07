Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, 1 Temmuz’da ziyaretçilerine kapılarını açan Karatay Lavanta Bahçeleri’nde Konya Basınıyla bir araya geldi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, basın toplantısı düzenledi. Karatay Lavanta Bahçeleri’nde yapılan basın buluşmasına Konya’da faaliyet gösteren basın-yayın kuruluşlarının imtiyaz sahipleri, yöneticiler, ulusal basın-yayın temsilcileri, köşe yazarları ve muhabirler katıldı. Başkan Hasan Kılca, Karatay Lavanta Bahçeleri’nin 2019’dan bu yana geçen süreç, vatandaşların Karatay Lavanta Bahçeleri’ne olan ilgisi, projenin Konya turizmi ve ekonomiye olan katkıları, Karatay Mevlana Gül Bahçesi ile Karatay Belediyesi’nin son yatırımlarını anlattı.

“Koyduğumuz hedeflerimizden fazlasını gerçekleştirdik”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 4 yılı aşkın bir süredir görevde olduklarını belirterek bu süreçte Karatay ve vatandaşlar için çalıştıklarının altını çizdi.

Başkan Hasan Kılca, “Göreve geldiğimiz günden bu yana eğitim alanında ilçemize 129 derslik kazandırmışız. Yapımına başladığımız yeni gençlik merkezimizi tamamlamak üzereyiz. Çimenlik Kapalı Spor Salonu’nu kısa bir süre önce tamamlayarak hizmete açtık. Belediye bütçemizin en büyük payını ayırdığımız spor merkezimizin yapımına başladık. 372 milyon liraya mal edeceğimiz bu merkezi gençlerimize armağan ediyoruz. Okullarımıza verdiğimiz halı saha sözümüzü yerine getiriyor ve yapımını tamamladığımız 30 halı sahayı da bu yıl içerisinde tamamlamış olacağız. Merkeze uzak bütün mahallelerimizin parke çalışmalarını bu yıl tamamlayacağız. Bu yıl hedef koyduğumuz 200 kilometre yol yapma hedefi için çalışıyoruz. 2019’dan bu yana ilçemize 900 bin ton sıcak asfalt serimi hedefimiz de var ve bunu gerçekleştirmek için gayret ediyoruz. Beton elemanları fabrikamızı tamamladık ve üretime başladı” dedi.

"Karatayımız her geçen gün güzelleşiyor"

2019’da Konya’ya kazandırdıkları Karatay Lavanta Bahçesi’nin büyük ilgi görmeye devam ettiğine vurgu yapan Hasan Kılca, bahçeye sadece Konyalılar değil, Konya dışından da birçok vatandaşın geldiğini söyledi.

Başkan Kılca, “Büyükşehir belediyemizle birlikte bu projeleri Akçeşme Mahallesine kadar genişletmeyi düşündük. Akçeşme Mahallemizde de özel bir proje çalışıyoruz. Kamulaştırma çalışmaları büyük oradan tamamlandı. Kamulaştırma çalışmalarımız eş zamanlı olarak proje çalışmalarını da yürütüyoruz. Mahmut dede Sokağı da restore etmiştik. Bunun gibi Konya’mıza Konya Mahallelerimize Konya Sokağı’nın eskimeyen görüntülerini sağlıklaştırma projeleri ile Konya’mızda muhafaza edeceğiz. Karatay Belediyesi, kurulduğundan beri 22 bin konut üretmiş biz de bu üretimlere devam ediyoruz. Yeni kooperatiflerimiz olacak. Kamulaştırmalarda ciddi yatırımlar yaptık. Karatay Belediyesi olarak bir hizmeti hayata geçirirken dönüşümle bu alanları elde ediyoruz ve yeni mekanlar oluşuyor. Dolayısıyla bu yatırımları yaparken hep kamulaştırmayla ya da takas yoluyla kamulaştırma şeklinde belediyemiz bütçesine ciddi kaynak ayırmak zorunda kalıyoruz. Ama Karatay’ımız her geçen gün güzelleşiyor. 63 yeni sosyal tesis kazandırdık. Gençlik Merkezi, Nikah Salonu, Engelsiz Yaşam Merkezi, Hoş Kubbe Kütüphanemiz gibi, sağlık ocaklarımız var. Özellikle merkeze yakın bölgelerde ulaşımı kolay olan yerlerde bu yatırımlara özen gösterdik. Merkeze uzak mahallelerimizde 19 sosyal tesisimiz var.”

"Bahçe ve parklarımız Karatayımıza ayrı bir güzellik kattı"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, son yıllarda hayata geçirdikleri yeşil kuşak, bahçe ve park çalışmalarının ilçeye farklı bir hava kattığına vurgu yaptı. Başkan Hasan Kılca, “Parklarımız ve parklarımızın içerisine koyduğumuz çocuk oyun grupları Karatay’ımıza ayrı bir güzellik kattı. Vatandaşlarımızın buraları yoğun olarak kullanılması ve çocuklarımızın hoşça vakit geçirmesi bizleri mutlu ediyor. Daha yeşil bir Karatay için gece gündüz çalışıyoruz. Kentsel dönüşüm hızlandığı sürece biz de Karatay’ımızın çehresini değiştirmeye devam edeceğiz. Her yıl 30’un üzerinde park yapıyoruz. Parklarımızın içerisinde özellikle çocuklarımızın sağlığına dikkat ederek özellikle ahşap oyun grupları yerleştiriyoruz. Karatay Lavanta Bahçemiz 90 bin metrekareydi yan tarafa 250 bin metrekare daha ilave ederek bunu 340 bin metrekareye çıkardık. Bu hafta sonu Mevlana Gül Parkımızın açılışını yapacağız. Bahçemize Hz. Mevlana’nın adına ithaf edilerek Mevlana Gül Parkı adını verdik. Bu yatırımlarımızın hiçbirini borçlanmadan, kredi kullanmadan kendi öz kaynaklarımızla ve bütçemizi her yıl arttırarak yapıyoruz. Bize verilen emanetin farkındayız. 372 bin kişinin emaneti var boynumuzda tüm ekibimizle beraber her gece yatarken her sabah kalkarken bu emanetin bilinciyle hareket etmeye ve onların bir delikli kuruşuna dahi zarar vermemeye gayret ediyoruz. Karatay her geçen gün gelişerek büyüyerek Konya’nın parlayan bir incisi olmaya devam ediyor. Bu hizmetleri yürütürken gönül belediyeciliğimizden ödün vermiyoruz” diye konuştu.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, basın buluşmasında gazetecilerin Karatay Lavanta Bahçeleri, Karatay Mevlana Gül Bahçesi ile belediyenin daha birçok yatırımı konusundaki sorularını da yanıtladı. Başkan Hasan Kılca ve gazeteciler, programın ardından Karatay Lavanta Bahçeleri ve Karatay Mevlana Gül Bahçesi’ni gezerek her iki proje hakkında bilgi aldı.