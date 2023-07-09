Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından Konya’ya kazandırılan ve kapılarını 1 Temmuz’da vatandaşa açan Karatay Lavanta Bahçesi, bu yıl ikincisi düzenlenen “Karatay Lavanta Günleri”ne ev sahipliği yaptı.

Karatay Belediyesinin 2019’da Karaaslan Üzümcü Mahallesinde oluşturduğu Karatay Lavanta Bahçesi, “2. Karatay Lavanta Günleri”ne ev sahipliği yapıyor. Açıldığı ilk günden itibaren büyük ilgi gören Karatay Lavanta Bahçesi’ne gelenler hem lavantalar arasına yerleştirilen salıncak, nostaljik mini traktör, köprüler, saman balyaları, su kuyusu ile seyir terasları ve yürüyüş yolları gibi daha birçok alanda diledikleri gibi fotoğraflar çekti hem de Karatay Lavanta Günleri’nde keyifli vakitler geçirdiler.

“Lavanta Günleri’nde birçok etkinlik gerçekleştirildi”

Karatay Lavanta Bahçesi’nin hemen karşısında belediye tarafından oluşturulan etkinlik alanında birçok firma açtıkları stantlarda el sanatlarını icra ederken; etkinlik alanına gelen vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte; oyun alanları ve sahne gösterileriyle eğlenceli vakit geçirdiler. Lavanta Günleri’nde Çocuklar için birçok yarışma programı, masal ve çizgi film kahramanları Keloğlan, Niloya Maşa ile Koca Ayı, Kukuli’nin yanı sıra daha birçok etkinlikler düzenlendi.

Karatay Belediyesi’nin standına uğrayan vatandaşlar, Karatay Lavantası’ndan üretilen dondurma ve gazozun tadına bakma fırsatı bulurken; yine lavantadan üretilen reçel, lokum, kolonya, sabun, krem, tohum ve yağlardan temin etme imkânı da buldu. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Karatay Lavanta Günleri’ne katılan vatandaşlar, etkinliği çok beğendiklerini ifade ederek, organizasyon dolayısıyla Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür etti. Vatandaşlar; “Karatay Lavanta Bahçesi’ni ve Lavanta Günleri için yapılan etkinlik alanlarını tek tek gezdik. Her şeyiyle çok güzeldi ve bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Karatay Lavanta Bahçesi ve Karatay Mevlana Gül Bahçesi Karatay’a ve Konya’ya ayrı bir zenginlik ve değer kattı. Gelecek yıllarda da Karatay Lavanta Günleri’nin devam etmesini diliyoruz ve gelenek haline gelmesini istiyoruz. Bu güzel bahçeler ve etkinlikler için Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca’ya çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Karatay Mevlana Gül Bahçesi ilçeye ayrı bir değer kattı”

Karatay Lavanta Günleri’ni ziyaret eden vatandaşlar, 1 Temmuz itibariyle kapılarını açan Karatay Mevlana Gül Bahçesi’ni de gezme imkânı buldu. Misafirlerini ağırlamaya başlayan Karatay Mevlana Gül Bahçesi; gölgelikli salıncak, gül şemsiyesi, gazebo, gül takı, travers yürüyüş yolları, gül ağaçları ve daha birçok objesiyle ilk günden vatandaşların yeni uğrak yeri haline geldi. Hem Karatay Lavanta Günleri hem de açılışı yapılan Karatay Mevlana Gül Bahçesi vatandaşlardan tam not aldı. Öte yandan, Karatay Karaaslan Üzümcü Mahallesi’nde 14 bin metrekarelik bir alanda kurulan Karatay Mevlana Gül Bahçesi’nin de resmi açılışı gerçekleştirildi.

“Karatay’ın cazibesi yeni yatırımlarımızla artıyor

Karatay Mevlana Gül Bahçesi’nin açılışı için düzenlenen törende konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Lavanta Bahçesi’nin ardından Karatay Mevlana Gül Bahçesi’nin de ilçeye çok yakıştığının altını çizdi. Karatay’ın güzelliğini ve değerini artırmak için çok yönlü çalışmalar yürüttüklerini aktaran Başkan Hasan Kılca, “Bir şehrin değeri, fiziki yatırımların yanında, yeşil alanların artırılması ile de mümkündür. Bu alanlar vatandaşlarımızın güzel anılarını artıracağı, sevdikleriyle hoş vakit geçireceği kıymetli mekânlardır. Karatay Mevlana Gül Bahçemiz, 14 bin metrekare alan içerisinde 190 farklı çeşitten 50 binin üzerinde gül fidesinin ekilmesiyle oluşturuldu. Karatay’ın ve Konya’nın güzelliğine güzellik kattık. Gül Bahçemizin hemen karşısında Lavanta Bahçelerimiz bulunuyor. Lavanta Bahçelerimizi de 3 kat büyüterek 340 bin metrekareye çıkarttık. Bu bölge, Hobi Bahçemiz ve Piknik Bahçemiz ile birlikte artık Konya’nın yeni bir cazibe alanı. Hz. Mevlana’nın 750’nci vuslat yıl dönümü dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız 2023’ü Mevlana yılı ilan etti. Mevlana yılı olması sebebiyle Gül Bahçemizin ismini Karatay Mevlana Gül Parkı olarak belirledik. Gül, şiirlere konu tüm şairlerin en çok kullandığı figür. Burada çok güzel fotoğraf çekim alanları oluştu. Düğünlerden sonra damatlarımız gelinlerimiz buraya geliyor. Mezuniyetten sonra öğrencilerimiz geliyor. Yine fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline gelecek Gül, güzelliği ve zarafetiyle insanları büyülüyor. Lavanta ise benzersiz kokusu ve renkleriyle zihinleri rahatlatan bir bitki olarak tanınıyor. Bu iki bahçenin bir arada olması, adeta bir doğal güzellik şöleni yaşatmaktadır. Karatay Mevlana Gül Bahçemizin ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Karatay Mevlana Gül Bahçesi ile Konya yeni bir güzellik kazandı”

Açılışa katılan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da, Karatay Lavanta Günleri’nin çok keyifli anlara vesile olduğunu söyleyerek açılışı yapılan Karatay Mevlana Gül Bahçesi’nin de Konya’ya hayırlı olmasını diledi.

Konya’ya görsel şölen sunacak yeni bir noktanın daha hayata geçtiğini dile getiren Başkan Ahmet Pekyatırmacı, “Bugün Karatay’a bir güzellik daha ekleniyor. Bir Başka Karatay’a yakışan işler yapılıyor. Karatay Mevlana Gül Bahçesi ile yeni bir lokasyon daha Konya’mıza eklenmiş oldu. Karatay Lavanta Bahçeleri, sadece Konya’da değil tüm Türkiye’de ilgi gören bir mekanı haline geldi. Eminim ki Mevlana Gül Bahçesi de önemli ziyaret mekanlarından birisi olacak. Burada da çok güzel renkler, farklı güzellikler var. Buraya gelen misafirler hem güzel anılar biriktirecekler hem de güzel fotoğraf karelerini ortaya çıkaracaklar. Hizmetlerinden dolayı Karatay Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Karatay Mevlana Gül Bahçesi’nin Karatay’ımıza ve Konya’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

“Karatay Gül Bahçesiyle ve Lavanta Bahçesiyle gözlere hitap ediyor”

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer ise, Karatay Mevlana Gül Bahçesi’ne Hazreti Mevlana’nın adının verilmesinin çok anlamlı olduğunu söyledi. Karatay’ın Lavanta Bahçesi ve Mevlana Gül Bahçesiyle görsel olarak daha da zenginleştiğine vurgu yapan Mustafa Hakan Özer, “Hazreti Mevlana’nın vuslatının 750’nci senesinde onun hatırasına oluşturulan Karatay Mevlana Gül Bahçesi’nin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Mevlana demek Konya demek. Onun asırlar öncesinden barış üzerine, hoşgörü üzerine söylediklerine bugün çok ihtiyaç duyuyoruz. Dolayısıyla onun isminin ve öğretilerinin her yerde zikredilmesi verilmesi çok kıymetli. Bu güzel ve estetik bahçenin Hazreti Pir’in isminin buluşması çok güzel düşünülmüş. Hemen yakındaki Karatay Lavanta Bahçemiz de on binlerce vatandaşı ağırlıyor. Bu güzel bahçenin yanında Mevlana Gül Bahçesi’nin de eklenmiş olması, Karatay’ımızı daha da zenginleştirmiş oldu. Belediyelerimiz hizmette yarışıyor. Biz belediyelerimizin bu çalışmalarıyla gurur duyuyoruz. Ankara’ya adım attığımızda Konya’daki yerel yönetimlerin başarısından bahsediliyor. Konya’daki hizmet aşkı bu hizmetlerin ortaya çıkmasına vesile oluyor. Karatay Mevlana Gül Bahçesi’nin Konya’ya kazandırılmasında emeği olan Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca’ya başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Karatay Mevlana Gül Bahçesi’nin resmi açılışının ardından AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Karatay İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri; Mevlana Gül Bahçesi’ni gezdiler. Protokol üyeleri ayrıca, “2. Karatay Lavanta Günleri” etkinlik alanını da ziyaret ederek hem stant açan firmalar hem de alanda eğlenen aileler ile çocuklarla da buluştu.