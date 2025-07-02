Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, 28 Haziran’da ziyaretçilerine kapılarını açan Karatay Lavanta Bahçeleri’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Hasan Kılca toplantıda Karatay Lavanta Bahçelerinin yanı sıra belediyenin son dönemde hayata geçirdiği yatırım ve projeleri kamuoyuyla paylaştı.

Karatay Lavanta Bahçeleri’nde yapılan basın buluşmasına Konya’da faaliyet gösteren basın-yayın kuruluşlarının imtiyaz sahipleri, yöneticileri, ulusal basın-yayın temsilcileri, köşe yazarları ve muhabirler katıldı. Başkan Hasan Kılca, Karatay Lavanta Bahçeleri’nin 2019’dan bu yana geçen sürecini, vatandaşların Karatay Lavanta Bahçeleri’ne olan ilgisini ve projenin Konya turizmine ve ekonomisine olan katkılarını ve son yatırımlarını anlattı.

Lavanta ve gül bahçeleri cazibe merkezi oldu

Başkan Kılca, lavanta bahçesinin 340 dönüm büyüklüğünde olduğunu ve bu özelliğiyle Türkiye’nin en büyük tek parça lavanta bahçelerinden biri olduğunu ifade etti. Lavanta bahçesinin kuruluş hikayesine değinen Kılca, şu ifadeleri kullandı: "Bir zamanlar moloz dökülen bu alanı temizleyerek lavantayla buluşturduk. Toprağı yeniden kazandık, üretime dönüştürdük ve bu sayede istihdam sağladık. 2020 yılında diktiğimiz lavanta fidanları bugün çok daha gür ve göz alıcı hale geldi. Her yıl binlerce vatandaşımız bu alanı ziyaret ediyor. Lavanta bahçemiz, 5 yıldır güzelliğiyle görenleri etkiliyor."

Lavanta Günleri 4-5-6 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek

Temmuz ayı boyunca ziyarete açık olacak Karatay Lavanta Bahçesi’nde, 4-5-6 Temmuz tarihlerinde "Karatay Lavanta Günleri" düzenleneceğini aktaran Hasan Kılca, bu özel günlerde ziyaretçilere yönelik çeşitli etkinlikler ve sürprizler olacağını belirterek, "Çocuklarımız ve tüm misafirlerimiz için dolu dolu bir program hazırladık. Lavanta Günleri boyunca cıvıl cıvıl bir atmosfer yaşanacak. Herkesi bu güzelliklere ortak olmaya davet ediyorum" dedi.

Lavanta bahçemize 500 bin ziyaretçi bekliyoruz

Başkan Hasan Kılca, özellikle Konya dışından gelen misafirlerin lavanta bahçesine hayran kaldığını vurgulayarak, "Ziyaretçilerimiz geldiklerinde ‘İyi ki gelmişiz’ diyor. Çünkü burası küçük bir alan değil; 340 dönümlük tek parça halinde büyük bir lavanta bahçesi. Burası adeta bir görsel şölen sunuyor" ifadelerini kullandı. Lavanta bahçesinin hemen yanında yer alan Mevlana Gül Parkında ise 190 farklı gül çeşidinin bulunduğunu aktaran Başkan Kılca, her iki alanın da estetik ve turistik açıdan Konya’ya önemli katkılar sunduğunu belirtti. Bu bahçelere Konya dışından yoğun ziyaretçi akını yaşandığını kaydeden Kılca, "Beklentimiz 500 bin ziyaretçi. Bu da şehir ekonomisine doğrudan katkı sağlayacak" dedi.

Karatay’ın çehresi değişiyor

Gönüllere girmeye çalıştıklarının altını çizen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, görev süresi boyunca kimseyi kırmadan, herkese eşit hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini vurguladı. Karatay’da eğitimden sağlığa, sosyal tesislerden parklara kadar pek çok alanda yatırımların sürdüğünü belirten Başkan Kılca, "Her yıl 30’un üzerinde park yapıyoruz. Kentsel dönüşüm projelerimiz sürüyor. Mevlana’nın arkasındaki bölgede kamulaştırmaları tamamladık. Butik oteller, arasta, müze gibi yapılarla bu alanı turizme kazandırıyoruz" diye konuştu.

Turizm alanında Karatay’da yeni bir çağ açtıklarını kaydeden Hasan Kılca, tarihi alanların restorasyonlarının sürdüğünü, Obruk Müze Kervansaray Oteli’nin 100 binin üzerinde ziyaretçi ağırladığını ve Savatra’daki kazı ve düzenleme çalışmalarının da devam ettiğini aktardı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, basın buluşmasında gazetecilerin belediyenin birçok yatırımı konusundaki sorularını da yanıtladı. Başkan Hasan Kılca ve gazeteciler, programın ardından Karatay Lavanta Bahçesi’ni gezerek bilgi aldı.

Lavanta Günleri için ücretsiz servis hizmeti

Öte yandan, Karatay Belediyesi, 4-5-6 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek Karatay Lavanta Günleri kapsamında, şehir merkezinden lavanta bahçelerine ücretsiz servis imkanı sunacak. Etkinlik süresince gidiş-dönüş servislerle, ziyaretçiler lavanta bahçelerine rahatlıkla ulaşım sağlayabilecek. Vatandaşlar detaylı bilgiye Karatay Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından ulaşabilecek.