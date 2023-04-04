Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesi Meclis Üyeleri ile birlikte, belediye tarafından yapımları süren yatırımları yerlerinde inceledi.

İnceleme programı çerçevesinde Başkan Hasan Kılca ve belediye meclis üyeleri; Karatay’ın farklı noktalarına kazandırılan Nakipoğlu Sağlık Merkezi’ni, Karatay Yeni Aşevi’ni, Çimenlik Kapalı Spor Salonu’nu, Karatay Konukevi’ni ve Karatay Gül Bahçesi’ni inceledi. Karatay Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürlerinin de katıldığı yatırım inceleme programında Hasan Kılca, toplam maliyetleri 94.5 milyon lirayı aşan söz konusu projelerin son durumları hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Nakipoğlu Mahallesine kazandırılacak Nakipoğlu Sağlık Merkezi’nin bir sağlık kompleksi olarak projelendirildiğini belirterek söz konusu yatırımın hem Aile Sağlığı Merkezi hem 112 Acil Sağlık İstasyonu hem de Sağlıklı Yaşam Merkezi olarak Konya’ya hizmet vereceğine vurgu yaptı.

Merkeze Şehit Dr. Ekrem Karakaya’nın adı verildi

Bugünün değeriyle toplamda 32 milyon 674 bin TL’lik tesisin Aile Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Yaşam Merkezi ve Acil Sağlık Hizmetleri Birimi bulunduğunu kaydeden Başkan Hasan Kılca, Nakipoğlu Sağlık Merkezi’ni kısa bir süre içerisinde tamamlayarak hemşehrilerinin hizmetine sunmayı hedeflediklerini aktardı. Hasan Kılca ayrıca, Nakipoğlu Sağlık Merkezi’ne Konya Şehir Hastanesi’nde görev başındayken bir hasta yakınının düzenlediği silahlı saldırıda şehit edilen Dr. Ekrem Karakaya’nın adının verildiğini de açıkladı.

Başkan Hasan Kılca, belediye meclis üyeleri, Karatay Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri; Karatay Belediyesi’nin Kızılay işbirliğiyle hayata geçirdiği Karatay Yeni Aşevi’nde de incelemelerde bulundu. İnşası tamamlanan ve son ayrıntıların üzerinde çalışıldığı söz konusu proje hakkında bilgi veren Hasan Kılca, 3 bin metrekarelik alana inşa edilen Karatay Yeni Aşevi’nin hizmete girdiğinde günde en az 2 bin 500, acil durumlarda ise 10 bine kadar ihtiyaç sahibi vatandaşın evine sıcak yemek hizmeti verebileceğini aktardı. 14 milyon TL’nin üzerinde bir maliyetiyle Yeni Aşevi’nde; 5 adet sebze, meyve ve bakliyat deposu, kesimhane, soğuk hava deposu, dağıtım reyonları, idari bürolar ve toplantı salonunun bulunacağını belirten Kılca, daha iyi imkanlarla ihtiyaç duyan tüm hemşehrilerimizin yanı başında olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

“Gençlerin yetişmesine katkı sunulacak”

İlçenin dört bir yanını çok amaçlı yeni spor tesisleriyle donatan Karatay Belediyesi, spor alt yapısı ve tesisleşmeye destek olması amacıyla Karatay’a kazandırdığı Çimenlik Kapalı Spor Salonu’nun yapımında da sona geldi. Karataylı gençlerin her anlamda en iyi şekilde yetişmesine katkı sağladıklarını söyleyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Çimenlik Kapalı Spor Salonu’nda 15’e 28 ebatlarına sahip oyun sahası, fuaye alanı, seyirci tribünü, soyunma odaları ve idari bölümler bulunacağını ifade etti. Bugünkü değeriyle 21 milyon liraya mal edilen Çimenlik Kapalı Spor Salonu hakkında bilgi veren Başkan Hasan Kılca, “Bizler, gençlerimize sonuna kadar inanıyor ve güveniyoruz. Yatırımlarımızın hepsi daha donanımlı, kendini geliştiren, akıllı ve bilinçli bir nesil yetiştirmek için. Bu yatırımımız sayesinde inşallah ilçemizden şampiyon sporcular çıkaracağız” dedi.

“Karatay’ın güzelliğine güzellik katacak proje: Karatay Gül Bahçesi”

Hasan Kılca, belediye meclis üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürlerinin ilçede devam eden yatırım inceleme programının bir sonraki durağı Karaaslan Üzümcü Mahallesi’nde 13 bin 700 metrekarelik bir alana kurulan Karatay Gül Bahçesi oldu. İçerisinde gölgelikli salıncak, gül şemsiyesi, gazebo, gül takı, travers yürüyüş yolları, gül ağaçları ve daha birçok objenin yer alacağı Karatay Gül Bahçesi’nin Yaz aylarında vatandaşların ziyaretine açılacağı bilgisini veren Kılca, yeni projelerinin de Karatay Lavanta Bahçesi’nin ardından Konya’ya farklı bir güzellik getireceğini söyledi.

“Karatay konukseverliğini bir kez daha ortaya koyuyor”

Yatırım incelemelerinin son adresi ise Karatay Belediyesi tarafından depremzede ailelerin barınabilmesi amacıyla Karaaslandede Mahallesi’nde hayata geçirdiği Karatay Konukevi oldu. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yapımında artık sona gelinen ve kısa bir süre içerisinde aileleri ağırlamaya başlayacak proje hakkında belediye meclis üyelerini bilgi aldı. Çok fonksiyonlu olarak inşa edilen ve toplamda 54 daireden oluşan projenin güncel mali değerinin 14 milyon lirayı aştığını aktaran Başkan Hasan Kılca, proje tamamlandığında Konya Valiliği ve AFAD koordinasyonunda belirlenecek vatandaşların dairelere yerleştirileceğini belirtti.

Karatay Konukevi’ndeki örnek daireyi de inceleme fırsatı bulan meclis üyeleri, vatandaşın her türlü ihtiyacını karşılayacak şekilde projelendirilmiş Karatay Konukevi ve ilçeye kazandırılan diğer tüm yatırım ile hizmetler için Başkan Hasan Kılca’ya teşekkür etti.