Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, sorunlar karşısında çözüm üreten belediye olmak için çalıştıklarını belirterek, “Amacımız ilçemize değer katmak, vatandaşımızın mutlu olmasını sağlamak” dedi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Halk Günü’nde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Hasan Kılca, makamında gerçekleşen Halk Günü’nde belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle vatandaşın talep ve görüşlerini tek tek dinledi. Kendilerine iletilen taleplerin çözümü için ilgili birim müdürlüklerine talimatlar verilirken, taleplerin kısa sürede çözüme kavuşması için çaba sarf etti.

“Çözüm üreten belediye olma gayretindeyiz”

Karatay Halk Günleri’nin, sorunların hızlı bir şekilde çözüme kavuşması ve vatandaşın taleplerini kendilerine iletebilmeleri için verimli olduğunu söyleyen Başkan Hasan Kılca, “Bizim için her gün halk günü aslında. Çünkü her zaman halkımızla iç içeyiz ama bugün daha özel. İnsanımız buraya geldiğinde mutlaka benimle görüşüyor ve taleplerini bana iletiyor. Tabii ki günlük yoğunluk içerisinde görmediğimiz, gözden kaçırdığımız hususlar olabiliyor. Hemşehrilerimizin bize anlatamadığı veya bir şekilde ifade edemediği dertleri oluyor. Karatay Halk Günleri bu vesileyle gerek halkımız gerekse bizim için büyük bir fırsat. Halkımızın sorunları karşısında belediye olarak elimizden gelen bir şey varsa bunu yapmak adına tüm ekibimiz ile birlikte çalışıyoruz. Çözüm üreten belediye olmayı sürdürmek için gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızın birimlerimiz ile ilgili sorunları karşısında direkt olarak talimatlarımızı vererek anında çözüm bulma çabamız var. Bu vesileyle, halk günlerine katılarak bu gayretimize ve çalışmamıza destek veren vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.