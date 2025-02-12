Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ve Türkiye Beyazay Derneği arasında bedensel, zihinsel ve kronik hastalıklarından dolayı engelli olan tüm engelli bireylere yönelik eğitim, araştırma ve kariyer planlama süreçlerini desteklemeyi amaçlayan iş birliği protokolü imzalandı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde gerçekleştirilen imza törenine HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola ve Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, HKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Latife Özaydın, HKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kezban Bayramlar, Türkiye Beyazay Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Lokman Ayva, Başkan Yardımcısı Belkıs Erdinç Ayaz, HKÜ Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü ve Özel Eğitim Öğretmenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Emine Erden katıldı.

"Yükseköğretime tam, etkin ve eşit katılımı sağlamak amacıyla ve eğitimde erişilebilirlik anlayışı ile çalışmalar yapacağız"

İmza töreninde konuşan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, eğitimde fırsat eşitliğinin önemine vurgu yaparak, "Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak, tüm bireylerin eşit şartlarda eğitim almasını destekleyen bir anlayışla hareket ediyoruz. Bu protokol sayesinde, üniversitemiz ile Türkiye Beyazay Derneği’nin ortaklaşa yürüteceği sosyal ve akademik nitelikli çalışmalarla her öğrencinin Yükseköğretime tam, etkin ve eşit katılımını sağlamayı amaçlamaktayız. Gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, sadece üniversitemiz için değil, toplumun tüm kesimleri için, toplumsal katkı anlamında önemli bir adım olacaktır. Protokolümüzün hayırlı olmasını diliyor, bu süreçteki ilgi ve destekleri için Beyazay Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Lokman Ayva’ya teşekkür ediyorum" dedi.

İş birliği protokolü, bedensel, duygusal, psikolojik ve zihinsel farklılıkları olan insanlara yönelik eğitim, araştırma, teknoloji, ürün ve hizmet altyapılarının geliştirilmesi, farkındalık faaliyetleri, öğrenci toplulukları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği, ulusal ve uluslararası proje başvurularında ortaklık, erişilebilirlik çalışmaları ve ilgili akademik çalışmalara maddi ve manevi destek sağlanması gibi birçok alanı kapsıyor.