2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Hasan Kalyoncu Üniversitesi’ne yerleşerek kayıt yaptıran yeni öğrencilerin üniversiteyi, üniversite hayatını tanıması, kariyer yol haritalarını hazırlayabilmesi ve birbirleri ile kaynaşabilmesi için düzenlenen; “Oryantasyon’ 24-Üniversite Hayatına Giriş Dersi”, Gösteri ve Sanat Merkezi başta olmak üzere, üniversitenin tüm birimlerinde bir hafta boyunca yapılan kapsamlı bilimsel, kültürel ve sportif etkinlikler ve seminerler ile gerçekleştirildi.

Oryantasyon’24’e katılan yaklaşık 2 bin yeni HKÜ öğrencisi, üniversite hayatına hızlı ve verimli bir giriş yapmış olmanın mutluluğunu yaşadı.

“HKÜ, Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri arasında yer alıyor”

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Oryantasyon Programı’nda yaptığı konuşmada, üniversitenin son yıllardaki büyük başarılarına dikkat çekerek, “500 bin metrekarelik açık hava yerleşkesi ile HKÜ, Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri arasında yer alıyor. 2024 yılı Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması’nda, 200 üniversite arasında genel memnuniyet sıralamasında 8. sıraya, vakıf üniversiteleri arasında ise 3. sıraya yerleşmek bizim için büyük bir gurur kaynağı. Ayrıca, yüzde 57 bursluluk oranıyla en çok burs sağlayan üniversitelerden biri olduğumuzu vurgulamak isterim. Çevreci ve sürdürülebilirlik vizyonu yönünde kampüsümüzde on bine yakın fidan dikildi ve Sıfır Atık Belgesi ile Yeşil Kampüs belgeleri almaya hak kazandık. Teknofest’te finale kalan 6 takımımızın başarısı, üniversitemizin yenilikçi ve girişimci ruhunu en iyi şekilde yansıtıyor. FireFiles takımımız, ‘THY-Bul’ projesi ile hem üçüncülük hem de ‘En İyi Ticarileşme Potansiyeli’ ödülünü kazanarak bizlere büyük bir gurur yaşattı. Yeni başlayan öğrencilerimize de, bu kariyer yolculuğunun ilk adımını burada attıklarını hatırlatıyor, azminiz, üretkenliğiniz ve çalışkanlığınızla kendi geleceğinizi şekillendireceğinizi belirtiyorum. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, sosyal ve kültürel anlamda birikimlerinizi ve yeteneklerinizi ortaya çıkaracak bir eğitim anlayışına sahiptir. HKÜ ailemizin sizler gibi pırıl pırıl kardeşlerle büyümesinden gurur duyuyoruz. Burada geçireceğiniz eğitim-öğretim süresince, sunulan imkanları en iyi şekilde değerlendireceğinize ve insanlığa gerçek fayda sağlayacak bireyler olacağınıza yürekten inanıyorum” dedi.

“Üniversiteniz ömrünüz boyunca yanınızda olacak ve sizleri desteklemeye devam edecektir”

Programda konuşan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, “Bugün, geleceğinizi şekillendireceğiniz; zihninizi bilgiyle, kalbinizi sevgi, vefa ve dostlukla dolduracağınız ve ömrünüz boyunca asla unutamayacağınız üniversite yaşamına ilk adımınızı atıyorsunuz. Eğitim hayatınızın bu en önemli aşamasında, sadece bir meslek sahibi olmakla kalmayacak, her alanda bilgi ve kültürünüzü artıracak, ufkunuzu genişleteceksiniz. Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak, bu anlamlı yolculuğunuzda size mihmandarlık etmekten büyük bir heyecan ve gurur duyduğumuzu bilmenizi isteriz. Üniversiteniz, sadece burada geçireceğiniz süre zarfında değil, ömrünüz boyunca yanınızda olacak ve sizi her anlamda desteklemeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.

HKÜ ailesinin yeni üyeleri, kampüs turunun yanı sıra üniversitenin sosyal, kültürel ve akademik yaşamına dair tanıtımların yer aldığı etkinliklerle üniversite hayatıyla tanıştı.