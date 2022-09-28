Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencileri için yol haritası niteliğinde olan “Oryantasyon 2022-Üniversite Hayatına Giriş Dersi” düzenledi. 3 bin kişilik oturum kapasitesine sahip Gösteri ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, bin 500’e yakın öğrenci üniversite hayatına adım attı. Üniversiteye adaptasyonu kolaylaştırmayı hedefleyen etkinlik ile öğrenciler, yeni döneme yüksek motivasyon ile başladı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencileri için yol haritası niteliğinde olan “Oryantasyon 2022-Üniversite Hayatına Giriş Dersi” düzenledi. 3 bin kişilik oturum kapasitesine sahip Gösteri ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, bin 500’e yakın öğrenci üniversite hayatına adım attı. Üniversiteye adaptasyonu kolaylaştırmayı hedefleyen etkinlik ile öğrenciler, yeni döneme yüksek motivasyon ile başladı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, “Üniversitenize ve yeni hayatınıza hoş geldiniz. Bugün, geleceğinizi şekillendireceğiniz, zihninizi bilgiyle, kalbinizi sevgi, vefa ve dostlukla dolduracağınız ve ömrünüz boyunca asla unutamayacağınız Üniversite yaşamına adım atıyorsunuz. Eğitim hayatınızın bu en önemli safhasında, sadece bir meslek sahibi olmakla kalmayacak, her alanda bilgi ve kültürünüzü artıracak, ufkunuzu genişleteceksiniz. Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak, bu anlamlı yolculuğunuzda size mihmandarlık etmekten ne kadar büyük bir heyecan ve gurur duyduğumuzu bilmenizi isterim. Ülkemizin ve hatta dünyanın geleceği siz gençlere emanettir. Sizin de üstlendiğiniz bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getireceğinizden eminiz” dedi.

“Çalışkanlığınızla ülkemizin geleceği adına bizlere umut verdiniz sizleri canı gönülden tebrik ediyorum”

Oryantasyon 2022 ve Üniversite Hayatına Giriş Programının açılışında konuşan Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu ise, “Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2022 yılı “Genel Memnuniyet” sonuçlarına baktığımızda, bir önceki yıla göre 199 üniversite arasından, 17’inci sıradan 13’üncülüğe, 73 vakıf üniversitesi arasından da 15’inci sıradan 9’uncu sıraya yükseldik. Bu sene yine taban tavan puanlarımızı incelerken sizlerin başarılı sonuçlarınızı fark ettim. İlk 10 bin sıralamasına giren 200’e yakın, ilk 50 bin derecesine giren 300’ü aşkın öğrencimizin olduğunu görünce hem üniversitemiz adına gurur duydum hem de çalışkanlığınızla ülkemizin geleceği adına bizlere umut verdiniz. Sizleri canı gönülden tebrik ediyorum. Cemil Meriç’in yazdığı bu ülke kitabında değindiği gibi sizler tarih şuuruna sahip, kişilik şuuruna sahip ve milliyet şuuruna sahip erdemli nesiller olarak yetişmeli, ülkenize, çevrenize ve ailenize başarınızın yanında ahlaki değerlerinizi yaşatarak onur kaynağı olmanız bizim de bir görevimiz ve en önemli temennimizdir. 2022-2023 eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ediyor, hepinize başarılar diliyorum. Üniversitenize hoş geldiniz” şeklinde konuştu.

Üniversite yaşamına mini prova

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılına kolay uyum sağlanması için adaptasyonu kolaylaştıracak ve 3 gün süren “INT 100 Üniversite Hayatına Giriş” dersinde Prof. Dr. Oğuz Babüroğlu ‘Yüksek Öğrenimde Paradigma Değişimi’, Prof. Dr. Tamer Yılmaz ‘İnovatif Liderlik’, Hakkı Alkan ‘Dijital Kuşatma’, Prof. Dr. Sezgin Bakıdere ‘Hayatımız Kimya’, Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu ‘Başarılı Bir Kariyer İçin Üniversiteli Olmak’ ve Merve Dikici ‘Kariyer Yolculuğunda Yeni Trendler’ konularında seminer verdi. Programda, kampüs turu, üniversitenin sosyal, kültürel ve fiziksel imkanlarının yanı sıra fakülte ve bölümlerin tanıtımları da yer aldı.