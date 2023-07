Hasan Kalyoncu Üniversitesi 2023 Mezuniyet Töreni, üniversitenin 3 bin kişilik Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın yanı sıra Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katılırken, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu, bu eğitim-öğretim yılıyla beraber toplamda 16 binin üzerinde mezun verdiklerini dile getirdi.

Bin 578 öğrencinin diploma aldığı törende Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu ve Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli mezun olan öğrencilere hitaben birer konuşma yaptı. Hasan Kalyoncu Üniversitesi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan törende bin 578 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mezuniyet Töreni’ne katılarak konuşmasını gerçekleştiren T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: “Ben de mezun olduktan sonra yine hayallerimin peşinde koşmaya devam ettim. Yurtdışına gittim. O zamanlar burs yoktu. İngiltere’de restoranlarda garsonluk yaptım, araba tamirciliği yaptım. Hedefimiz; okumak, öğrenmek ve bu ülkeye hizmet etmek oldu. Bunun için çalıştık ve buralara kadar geldik. Sizler de mezun olunca hayallerinizin peşinden koşmaya devam edin. Lisan öğrenmek için çalışın. Müteşebbis olmaya çalışın. Çevrenizle diyaloğunuzu arttırın. Uyum içerisinde, sevgi içerisinde dostlar kazanın, dostlar biriktirin. Çevre edinin. Biz genç bir ülkeyiz. Türkiye Cumhuriyeti yüzüncü yılında ama yapacak çok şeyimiz var. Gelişen, büyüyen güçlü Türkiye için siz gençlere ihtiyacımız var” dedi.

Bakan Osman Aşkın Bak sözlerine şöyle devam etti: “Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin Kurucusu Hasan Kalyoncu beyefendiyi rahmetle anıyorum. Talebe olduğumuz yıllarda kendilerinin verdiği burslara biz de şahidiz. Cemal Kalyoncu Bey de aynı şekilde örnek bir insan Kalyoncu ailesi bu üniversite ile beraber Türkiye Cumhuriyeti’ne, Türkiye’nin eğitim hayatına, teknolojisine, Gaziantep’- büyüdükleri, yetiştikleri bu şehre- hizmet ediyorlar. Bugün de Hasan kalyoncu Üniversitesi’nin 15. yıldönümünde 1578 öğrenciyi mezun ediyorlar.”

“Öğrencilerimizi her zaman yüreğimizde yaşatacağız”

Mezuniyet töreninde öğrencilere hitaben konuşan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Cemal Kalyoncu, “6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden sevgili öğrenci arkadaşlarımız ve ailelerindeki kayıplardan duyduğumuz büyük üzüntünün gölgesinde mezun ediyoruz. Bu felakette öğrencilerimizden ve mezunlarımızdan 30 canımızı kaybetmek acımızı daha da katladı. Bu vesileyle, kendilerine tekrar Allah’tan rahmet, geride kalan bizlere başsağlığı diliyorum. Üniversitemize, holdingimize, öğrencilerimize ve hocalarımıza depremde gösterdikleri olağanüstü çalışmalardan dolayı saygı ve şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

“15 yılda 12 bin 730 öğrencimizi burslu okuttuk”

Her şeye rağmen büyümeye devam ettiklerinin altını çizen Kalyoncu, “Bu yıl üniversitemizin 15. yaşını kutluyoruz. 15’inci yaşımızda bir fakülte ve bir bölüm açarak toplamda 9 fakülte ve 34 bölüm sayısına ulaştık. Bu yıl bin 578 gencimizi daha mezun ederek hayallerine ve yarınlarına uğurluyoruz. 15 yılda hayatlarına dokunduğumuz toplam mezun sayımız ise 16 bin 872 oldu. En çok burs veren üniversitelerden biriyiz. 15 yılda 12 bin 730 öğrencisini burslu okutmuş, halen daha 4 bin 587 burslu öğrencisi olan bir vakıfız. Cumhuriyetimizin 100. yılında, Türkiye Yüzyılı’nda mezun olmanızın size şans getirmesini diliyorum. Cumhuriyet’imizin 100’üncü yaşında güçlü bir Türkiye için Türkiye yüzyılına değer katmanızı ve önemli görevler üstlenmenizi bekliyorum. 35 bin kişilik Kalyon Holding ailesi olarak sizlerin her zaman yanındayız. Mezuniyet her ne kadar içinde vedayı barındırsa da sizler her zaman bu okulun bir ferdi, bu ailenin bir üyesi olacaksınız ve biz, sizlerle her zaman gurur duyacağız” dedi.

“Artık kendi hayatınızda yeni hikayeler yazmaya hazırsınız”

Törende konuşan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ise 6 Şubat’ta yaşanan depremlerde vefat eden 30 öğrenci ve mezunlarının hatıralarını sonsuza kadar yaşatacaklarını ifade etti. Dereli sözlerinin devamında, “Bugün artık kendi hayatınızda yeni hikayeler yazmaya hazırsınız, karşılaşacağınız her zorluğu aşarak size ihtiyacı olan herkes için umut olacaksınız. Sizler, bilgi ve donanımınız ile toplumun ihtiyaçlarına etkin çözümler üretecek, ülkemizin kalkınmasına büyük katkılar sunacaksınız. Hayatınızın bu yeni döneminde de, daima kendiniz olun ve kendinize güvenin. Sizler, dünyanın yeniden kurulduğu, tam da dünyada yeni hikayelerin yazılacağı bir dönemde mezun oldunuz. İnanın ki, kendi hikayenizi yazarken dünyayı da etkileyebilir ve hatta değiştirebilirsiniz” dedi.

Bin 578 öğrenci kep attı

Konuşmaların ardından Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde derece yaparak ilk üçe giren öğrenciler Selenay Yıldırım, Dilan Bilbay ve Aylin Akaslan’a başarı belgeleri ve ödülleri, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Cemal Kalyoncu ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu tarafından takdim edildi. Her fakülte ve bölümde ilk üçe giren öğrenciler kürsüye davet edilerek diplomalarını alırken, toplamda bin 578 öğrenci, başarıyla geçen eğitim-öğretim hayatlarının sonunda mezuniyet heyecanını yaşamış oldu. Coşkulu mezuniyet töreninin ardından Cemal Kalyoncu tarafından, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a günün anlam ve önemine binaen hediyeleri takdim edildi.