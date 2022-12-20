KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de CHP’li belediyenin güvenlik görevlileri tarafından geçtiğimiz yıl katledilen Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir cinayetinde mahkeme heyeti, sanıkların adli tıp kurumundan akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair değerlendirme istedi.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de CHP’li belediyenin güvenlik görevlileri tarafından geçtiğimiz yıl katledilen Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir cinayetinde mahkeme heyeti, sanıkların adli tıp kurumundan akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair değerlendirme istedi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Sami Aydoğan Van Cezaevinden, Şefik Ekici ise Batman Cezaevinden SEBGİS yöntemiyle katıldı. Mahkeme heyetinin ek savunma taleplerini sorarak başladığı duruşmada güvenlik görevlisi Şefik Ekici, yaşanan her şeyi iradesi dışında yaptığını söyledi. Kırşehir Belediyesi’nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Sami Aydoğan’ın avukatı ise dosyada tutarsızlıklar olduğunu, mahkemeye konu olan ses kaydının mahkeme huzurunda dinlenmesini istedi.

Olay sonrası eşi akli dengesi yerinde değil diye boşanmak istemiş

Kırşehir Belediyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Sami Aydoğan’ın eşinin, olaydan sonra akli melekelerinin yerinde olmamasını gerekçe göstererek boşanmak istediği öğrenildi. Demir ve Aydoğan ailelerinin sanıkların en ağır ceza ile cezalandırılmasını istediği mahkemede maktul Hasan Aydoğan’ın annesi Döne Aydoğan ’sevmek suç muydu?’ diye mahkeme heyetine sordu.

CHP’li belediyenin ihmali mahkemede yine gündem oldu

Belediye güvenlik görevlilerinin ’mazot hırsızlığı’ suçundan ceza almaması ve belediyenin yaşanan olayı, cinayet işlendikten sonra savcılığa bildirdiği için suç duyurusunda bulunacaklarını aktaran Avukat Mehmet Ali Alan, “Belediyenin mezarlığında mazot çalmış 4 kişi. Mazot çalındıktan sonra belediye savcılığa ihbarda bulunmak zorundaydı. Bunu yapmadılar. Belediye 16 Mart 2022 tarihinde bu durumu savcılığa bildirseydi belki bu suç işlenmeyecekti. Çünkü mazot çalan sanıklar ya tutuklanacak ya da açığa alınacaklardı. Belediyenin kusuru var. Bizler de gerekli yerlere suç duyurusunda bulunacağız” dedi. Avukat açıklaması ve mahkeme kararının ardından maktul Hasan Aydoğan’ın annesi Döne Aydoğan sinir krizi geçirdi.

Belediyede çalışan görevli bir çocuğa da cinsel organının resmini atmıştı

CHP’li Kırşehir Belediyesinde çalışan bir şahsın oğluna cinsel organının fotoğrafını attığını iddia eden bir anne ise geçtiğimiz günlerde belediye önünde eylem yapmış, taciz ile suçladığı şahsın adli mercilerce serbest kalması üzerine şüphelinin evine giderek tepki göstermişti. Belediye görevlilerinin kendisini darp etmek istediğini de öne süren öfkeli anne Yasemin D., kendisini olayı anlatmak için gittiği belediye binasında özel kalem müdür vekili ve personel müdürünün darp etmeye çalıştığını iddia etmişti.

Olayın geçmişi

Olay, Kırşehir’de 25 Mart 2022’de yaşandı. Hasan Aydoğan (21) ve Şeyma Demir’den (18) haber alamayan ailesi polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucu otomobil, Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkiinde ormanlık bir alanda terkedilmiş halde bulundu. Araçta şahıslara ait cep telefonları, montlar ve Şeyma Demir’e ait kişisel eşyalarının olduğu çanta ele geçirildi. Ekiplerce merkeze bağlı Kortullu köyünde yapılan aramalarda Kızılırmak kenarında Şeyma Demir’in cansız bedeni olaydan 3 gün sonra kıyıya vurmuş halde bulundu. Hasan Aydoğan’ın cesedi ise kız arkadaşıyla birlikte öldürüldükten 77 gün sonra Kızılırmak’ta bulunmuştu.