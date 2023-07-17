Eskişehir’de hizmet veren ünlü saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz, 14-16 Temmuz tarihleri arasında Aydın, Akhisar, Uşak Berberler ve Kuaförler Odası’nda çok sayıda meslektaşına çeşitli teknikler gösterdi.

Başka şehirlerdeki meslektaşlarına eğitim veren Yılmaz, saç kesim, perma ve renklendirme teknikleri ile salon yönetimi hakkında detaylı bilgiler aktardı. Meslektaşlarına faydalı olmak için çabalayan Yılmaz, eğitimin her alanda önemli olduğuna vurgu yaptı. Eğitime gösterdikleri ilgi için meslektaşları ile berberler ve kuaförler odalarına teşekkür eden Yılmaz, tekrardan görüşme dileklerini iletti.