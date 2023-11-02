FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu’nda, 9 Kasım Perşembe günü İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda, Slovakya’yla karşılaşacak olan A Milli Kadın Basketbol Takımı’nda Yardımcı Antrenör Hasan Fırat Okul, tüm sporseverleri milli takımı desteklemek için maça davet etti.

İzmit Belediyespor Başantrenörü ve A Milli Kadın Basketbol Takımı Yardımcı Antrenörü Hasan Fırat Okul, açıklamalarda bulundu. Öncelikle İzmit ekibiyle yarın saat 16.00’da Kocaeli Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda Nesibe Aydın ile oynayacakları maçı değerlendiren Okul, “Geçen hafta Bursa ile kötü bir maç oynadık. Çalıştığımız hiçbir şeyi yapamadık. Sahada enerji eksikliği vardı. İstek yoktu. Hücumda dengesizlik vardı. Anlam veremediğimiz bir maç oldu. Bir hafta önce BOTAŞ maçında hem defansta hem hücumda iyi işler yaptık. Herhalde konsantrasyonla ilgili sıkıntılar oldu. Ya da rakibi hafife aldık ki bunun olmaması gerektiğini bütün hafta konuştuk. Antrenmanlarda tempomuz, birbirimizle olan mücadelemiz çok iyiydi. Bunu Bursa maçına yansıtamadık. Sporda oluyor böyle maalesef. Ama buna takılı kalmamak lazım. Cuma günü Nesibe Aydın ile oynuyoruz. Ligde hep ilk 3-4 içinde yer alan güçlü bir rakip. Uzun yabancıları da yeni geldi. Onlar da bizden 1 galibiyet aşağıda. Bu ligde çok zayıf takımlar yok. 4 yabancılı sistemde herkes herkesi yenebilir. Lütfen insanlar puan durumuna bakıp; ‘Bu takım 1 maç kazanmış, 2 maç kazanmış. Rahat yenebiliriz’ diye düşünmesinler. Bu mantık dünyanın hiçbir yerinde kalmadı. Nesibe Aydın güçlü ve kendini ispat etmiş bir rakip, 3 galibiyetleri var. Bizden 1 galibiyet gerideler. Onlar da kötü dönemler geçirdi, yabancıları eksikti. Kazanmak için her şeyi yapacaklar. Onlar için çıkış maçı gibi görünüyor. Biz de evimizde güçlü olduğumuzu, kuvvetli bir şekilde durup sahaya yansıtmamız lazım” dedi.

Takımda eksik olmadığını da belirten Fırat Okul, “Ayşe Cora geçen hafta antrenmanlara başladı, Bursa maçında da oynadı. İstediğimiz performansa henüz gelmedi. O bir ritme gelecek. Ufak tefek eksiklerimiz olsa da bizi etkileyecek bir eksiğimiz yok” diye konuştu.

“Kadın basketbolu sevildiği için milli maç İzmit’te olacak”

A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu’nda 9 Kasım Perşembe günü İzmit’te oynayacağı Slovakya müsabakası hakkında ise Okul, “Yıllarca milli takımlarda çalıştım. Her kategorisinde görev aldım. O zamanlar ikinci asistandım. Bugün antrenörlük olgunluğumdayken, birinci asistan olarak Ekrem Memnun ile çalışmak gerçekten gurur verici olacak. Farklı bir vizyon. Türkiye’nin en önemli oyuncularıyla bir arada olacağız. Avrupa’nın en iyi oyuncularına karşı mücadele edeceğiz. İzmit Belediyespor çatısı altındayken buna ulaşmak çok gurur verici. 5 yıldır buradayım. Bir şeyleri iyi ve doğru yaptığımızı da insanların görmesini sağlayacak. Bizim de vesilemiz ve kadın basketbolun burada sevilmesi nedeniyle Avrupa şampiyonasının ilk maçı İzmit’te, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda olacak. Ayın 9’unda tüm basketbol ve spor severleri tribünleri doldurmaya bekliyoruz” cümlelerine yer verdi.

“İzmit halkı salonu dolduracaktır”

Milli basketbolcu Ayşe Cora da, “İstemediğimiz bir oyun sergiledik. Bütün hafta çok iyi çalışmıştık ama maça bunu yansıtamadık. Ama uzun bir maraton bu. Ligin ilk yarısını bile tamamlamadık Önümüzdeki çok maçlar var. İnişler çıkışlar olabilir. Ama bunu olabildiğince en az şekilde inişle yapmamız gerekiyor. Önümüzde Nesibe Aydın maçı var, milli takım maçından önce. Bu maçtan galibiyetle ayrılırsak bizim için play-off adına iyi bir avantaj olacak. Evimizde maç kaybetmek hiç istemiyoruz. Deplasmanlar yeterince zorlu geçiyor, bu yüzden evimizdeki bütün maçları kazanmak istiyoruz. 3 hafta kadar antrenman yapamadım. Onun ritimsizliğini Bursa maçında yaşadım. Çok daha iyi durumdayım. Bütün odağım; ritmimi kazanıp Nesibe Aydın maçında takıma verebileceğimin en iyisini vermek. Milli takımda olmak ise her zaman benim için hayatımdaki en önemli şeylerden biridir. Bu sene tekrar aday kadroya çağrılmak beni çok mutlu etti. İlk maçı İzmit’te oynamak da benim için çok heyecan verici. Eminim ki İzmit halkı salonu dolduracaktır. Bizi yalnız bırakmayacaklardır. Onlara ve bütün Türkiye’ye güzel bir galibiyet armağan etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.