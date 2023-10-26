Aydın’ın Koçarlı ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Hasan Dede, okuduğu bayrak şiiri ile Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ı duygulandırdı.

Koçarlı ilçesinde Türk bayrağı ve şiir sevdalısı olarak bilinen ve gittiği yerlerde çocukluk yaşlarında kendi yazdığı bayrak şiirini okuyan ve büyük beğeni toplayan 80 Yaşındaki Hasan dede enerjisi ile herkesi etkiliyor. Hasan Dede ile belediye binasında karşılaşan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan 80 yıldır vatanına sevdalı ve bayrak sevgisini bildiği 80 yaşındaki Hasan dedeye Türk bayrağı hediye etti. Hasan dede Türk Bayrağı hediyesi karşısında küçük yaşlarda kendi yazdığını ifade ettiği “Bayrak” şiirini Başkan Kaplan’a okumak istedi.

Okuduğu Bayrak şiiri ile Başkan Kaplan’ı duygulandıran Hasan dede, şiir okumayı çok sevdiğini ve ezberlediği şiirleri okumaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, bundan sonraki tek isteğinin bayramlarda ve istenilen her zaman protokolün huzurunda şiir okumak olduğunu söyledi. İlerlemiş yaşına rağmen gösterdiği enerjiyle de herkesi şaşırttı.

Belediye Başkanı Nedim Kaplan ise “Hasan Amcamız 80 yıldır vatanına sevdalı. Çok yaşa Hasan Amca. Amcamızın Genç nesillere örnek Bayrak sevdası var. Kendisine Türk Bayrağımızı armağan ettik, karşılığında kendi yazdığı o güzel şiirini dinledik. Kendisine teşekkür ediyorum” dedi.