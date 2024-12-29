Hasan Dağı’na tırmanış sırasında 3 bin metre yükseklikte kan şekeri düşerek yere yığılan dağcı, ekiplerin 3,5 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale’den Hasan Dağı’na tırmanış için Aksaray’a gelen 86 kişilik dağcı ekibi, sabahın erken saatlerinde Hasan Dağı’nın üç ayrı bölgesinden tırmanışa geçti. 19 kişilik grupta yer alan Mehmet Dim (48), 3 bin metre yüksekliğe ulaştığında aniden yere düşüp baygınlık geçirdi. Neye uğradıklarını şaşıran arkadaşları, Mehmet Dim’in kalp krizi geçirdiği şüphesiyle 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzenine İl Afet Acil Durum (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve jandarma ekipleri alarma geçti. Bölgeye çok sayıda AFAD, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen kurtarma ekipleri, Mehmet Dim’in bulunduğu noktaya 2 saat süren tırmanış sonucu ulaştı. Hemen ilk müdahalesi yapılan dağcı, kurtarma ekipleri tarafından kısa sürede aşağıya indirildi. Burada hazır bekleyen ambulansa alınan dağcı, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan müdahalede dağcının kalp krizi geçirmediği, yüksek irtifa nedeniyle kan şekerinin düştüğü ve soğuk havanın etkisiyle de fenalaştığı belirlendi. Tedavisi devam eden dağcının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kurtarma çalışmasına bizzat katılarak takip eden AFAD İl Müdürü Kadir Çelik, “Kırıkkale ekibinden dağcı Mehmet Dim adlı vatandaşın kalp krizi geçirdiği yönde bize bilgi geldi. Biz arkadaşlarımızla birlikte olay yerine gittik. Ancak sonradan gelen haberlerde vatandaşın kalp krizi değil, kan şekerinin düştüğü, bu yüzden rahatsızlandığı söylendi. Arkadaşlarımız aldı, şu an ambulansa yerleştirildi. Hastaneye kaldırılacak tedavisi yapılacak” dedi.