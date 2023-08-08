Aksaray Belediyesi tarafından yeniden revize edilerek daha nezih bir görünüm kazandırılarak işlevselliği artırılan Hasan Dağı piknik ve mesire alanı yeni yüzüyle misafirlerini ağırlamaya başladı.

Vatandaşların aileleri ile birlikte piknik yapabilecekleri, doğa ile iç içe olan Hasan Dağı piknik ve mesire alanında çalışmalar tamamlandı. Aksaray’ın simge coğrafi noktalarından biri olan Hasan Dağı piknikçilerin bu yazda en sık uğrak noktalarından biri olmaya aday. Doğal güzelliklerinin yanı sıra sosyal donatı alanlarında yapılan yenileme çalışmalarıyla nezih bir alana kavuşan Hasan Dağı piknik ve mesire alanı kafeterya, halı saha, karavan park ve çocuk oyun alanlarıyla 7’den 77’ye misafirlerini ağırlamaya başladı.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Şehrimizin doğal güzelliklerinden en iyi şekilde istifade etmek için yeniden revize ettiğimiz Hasan Dağı piknik ve mesire alanında yaptığımız yenileme çalışmalarımız sona erdi. Güzel bir görünüm kazandırdığımız ve işlevselliğini artırdığımız bu alanda hemşerilerimiz Hasan Dağı’nın serin havasında yeşillikler içerisinde aileleri ile birlikte hoş vakit geçirebilecekler. İnşallah yaptığımız bu iyileştirme çalışmalarının ardından vatandaşlarımıza daha sağlıklı ve temiz ortamlarda pikniklerini gönül rahatlığı ile yapmalarını sağlayacağız” dedi.