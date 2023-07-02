Bursaspor’la sözleşmesi sona eren Hasan Ayaroğlu, ayrılma kararı aldığını açıkladı. Ayaroğlu, “Bulunduğumuz süreçten bu zamana kadar bir gelişme bekledim. Ancak gerçekleşmedi. Bu yüzden benim için çok zor olan kararı alarak, Bursaspor Kulübü’nden ayrılma kararı aldım” dedi.

Bursaspor’un tecrübeli oyuncusu Hasan Ayaroğlu sözleşme yenilememe kararı aldı. Yeşil-beyazlı takımla olan sözleşmesi 31 Mayıs’ta sona eren ve bugüne kadar kulüpten haber bekleyen Ayaroğlu, sosyal medyadan veda mesajı yayımladı. 28 yaşındaki futbolcu, ‘Sevgili Bursaspor camiasına’ başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi: “2 sene önce transfer olduğumda bu büyük camianın bir parçası olmaktan onur ve gurur duydum. Geldiğim günden itibaren bir çok zorlukla karşılaştım ancak mücadelemden hiçbir zaman vazgeçmedim. Bu formayı giydiğim andan itibaren bu formaya layık olmak için var gücümle çabaladım. Büyük fedakarlıklar yaptığım bu forma altında gönül isterdi ki daha büyük başarılara imza atalım ancak olmadı. Ben de sizler gibi son yaşadığımız süreci yakinen takip ettim. İçinde bulunduğumuz bu süreçte bu zamana kadar bir gelişme bekledim ancak gerçekleşmedi. Bu yüzden benim için çok zor olan Bursaspor Kulübü’nden ayrılma kararı aldım. Her zaman bu kulübün bir taraftarı olarak kalacağım. Bu büyük camianın en kısa sürede hak ettiği o güzel günlere tekrar dönmesini temenni ederim. Hepiniz hakkınızı helal edin. Bu süreç içerisinde benden desteklerini esirgemeyen kulüp başkanımıza, yöneticilerimize, hocalarımıza, takım arkadaşlarıma ve büyük Bursaspor taraftarlarına teşekkürü borç bilirim.”