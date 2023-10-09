Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde hasadına başlanan tescilli Şebin cevizinde rekolte düşüklüğünün fiyatlara yansıyacağı ifade edildi.

İlçede çiftçilerin önemli gelir kaynakları arasında yer alan tescilli Şebin cevizinin bu sene rekolte az olsa da fiyatıyla üreticiyi memnun edeceği umut ediliyor.

Şebinkarahisar Ziraat Odası Başkanı Muhlis Arslan, 2023 yılı hasadına başladıklarını ancak rekoltenin beklentilerinin altında olduğunu ifade ederek “Geçmiş yıllarda ortalama 600 ton rekolte gerçekleşen Şebin cevizinde bu sene 200 ton anca rekolte çıkması bekleniyor. Bu rekolte düşüklüğünün nedeni ise son yıllarda yalancı baharın etkisiyle ceviz ağaçları erken uyanıyor. Ardından ise zirai don yaşanıyor. Son iki yıldır üst üste yaşanan bu zirai donlar ceviz rekoltesini çok ciddi şekilde düşürmektedir. Zirai don nedeniyle yapılan tarım sigortasından da anlayamadığımız şekilde çiftçilerimiz yararlanamadı” dedi.

Rekolte düşüklüğü fiyatları yükseltecek

Rekolte düşüklüğünün fiyatlara da yansıyacağını ifade eden Ziraat Odası Başkanı Arslan, “ Rekolte üreticinin istediği seviyede olmadı ancak, fiyatların yüksek olması belki üreticiyi memnun eder ama bu defa da tüketici mağdur olacak. İsterdik ki yüksek rekolteyle hem üretici, hem de tüketiciler memnun olsun. Önceki yıl 75 ile 100 lira arasında satılan kabuklu Şebin cevizi bu sene 200-250 lira arasında piyasada alıcı bulacak hatta biraz daha fazla fiyatı yükselebilir. Şebin cevizine her geçen gün talep artarken, rekolte düşüklüğü fiyatları da yükseltecektir” diye konuştu.