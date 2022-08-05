Bursa’da üreticilerin hasat etmeye hazırlandığı binlerce dönüm domates kurudu.

Bursa’da üreticilerin hasat etmeye hazırlandığı binlerce dönüm domates kurudu.

Mustafakemalpaşa ilçesinin çok sayıda köyünde binlerce dönüm alandaki salçalık domatesler kurudu. Mart ayından itibaren gözü gibi baktıkları domateslerini hasat etmeye hazırlanan çiftçiler domateslerinin kurumasıyla ne yapacağını şaşırdı. Ürünleri kuruyan üreticilerin şikayeti üzerine domateslerden ve topraktan numune alınarak tahlil için laboratuvara gönderildi.

Yavelli köyünde üreticilik yapan Ersin Demir, "Mart ayından itibaren çocuk gibi bakılan domatesler kurumaya başladı. Domateslerde yaprak kalmadığı için meyveler güneş gördüğü için zarar görüyor. Gerekli numuneler alındı, inceleme yapılacak" dedi.