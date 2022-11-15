Pişi etkinliğinde Yörüklerle bir araya gelen Antalya Has Yörükler Derneği Başkanı Mustafa Ateş, en büyük hayallerinin yaşayan canlı bir Yörük köyü kurmak olduğunu kaydetti.

Pişi etkinliğinde Yörüklerle bir araya gelen Antalya Has Yörükler Derneği Başkanı Mustafa Ateş, en büyük hayallerinin yaşayan canlı bir Yörük köyü kurmak olduğunu kaydetti.

Antalya Has Yörükler Derneğince düzenlenen pişi etkinliği yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Yörüklerin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte konuşan Dernek Başkanı Mustafa Ateş, dedeleri gibi at ve develerle göçmediklerini ama çocukluklarında kamyon kasaları ve traktörle göç yaptıklarını hatırlattı.

Yörüklüğü nesillere taşıyabilmenin boyunlarının bir borcu olduğunun altını çizen Ateş, “Bir yıl gibi bir kısa sürede derneğimiz kurulduğu günden beri bir yerlere geldi. Orta Asya’dan, Balkanlara, Avrupa’ya kadar göçen, konar göçer bir grubuz. Bundan da çok şükür başarıyla bir neslin gittiğini görüyoruz. Yörükler sadece almasını biliriz, yani toprağı yurt edinip almasını biliriz. Nesiller giderler kondukları yerden ama Yörükler gitmez. Yörükler vatan edinmeyi bilir, terk etmeyi bilmez. Kamyon kasasında geçirdiğimiz günler bize köklerimizi unutmamayı öğretti” diye konuştu.

"Yaşayan bir Yörük köyü"

Döşemealtı’nda geçtiğimiz mart ayında bir ateş yaktıklarını ifade eden Ateş, “En büyük hayalimiz belediyemiz ve devletimizle birlikte yaşayan canlı bir Yörük köyü kurmaktır. Türkiye’de hatta dünyada bir ilki başararak, nesilleri bu noktada aydınlatmayı hedeflediğimiz bir gerçektir” dedi.

Ateş, herkesin bir şenliği olmasına rağmen kendilerinin de geleneksel pişi günü düzenlemeye karar verdiklerini belirtti.

Yörükler İl Hatunu Sibel Gezen ise, 15 Kasım Günü’nü Yörüklerin bir birlik olduğu Yörükler Günü olarak ilan ettiğini açıkladı.

Etkinliğe, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Antalya Gazeteciler Cemiyeti(AGC) Başkanı İdris Taş ve çok sayıda Yörük katıldı.