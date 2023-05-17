Harvard Üniversitesi Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil ve ekibi, İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi’ni ziyaret etti. Ziyarette, klinik araştırmalarla ilgili muhtemel iş birliği masaya yatırıldı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi, Harvard Üniversitesi Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil ve ekibini ağırladı. Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Veysi Kubba, Hotamışlıgil ve ekibini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Ekibin gerçekleştirdikleri çalışmaları yakından takip ettiklerini ifade eden Kubba, "Medical Point Hastaneler Grubu olarak çeyrek asrı aşkın süredir içinde bulunduğumuz sağlık sektöründe, sürekli kendimizi yeniliyor, geliştiriyor ve en güncel teknolojileri misafirlerimize sunmanın gururunu yaşıyoruz. Bu meyanda; Prof. Dr. A. Uğur Yılmaz Klinik Araştırmalar Merkezi’mizde güncel araştırmalar ile hastalarımıza umut oluyoruz. Bilindiği üzere kanser, tüm dünyada en çok ölüme sebep olan iki hastalıktan biri olmaya devam ediyor ve görülme sıklığı giderek artıyor. Kanser tedavisinde önemli role sahip klinik araştırmalar ile tedavi gören hastalar ise standart yöntemlerle tedavi gören hastalara göre daha uzun yaşıyor ve yaşam kaliteleri daha yüksek seviyelere çıkıyor. Hastanemiz bünyesinde yer alan klinik araştırmalar merkezimiz de bu anlamda önemli yeni araştırmalara imza atmaya devam ediyor. Klinik Araştırmalar Merkezi Baş Koordinatörümüz Prof. Dr. Çağatay Aslan tarafından yapılan sunumda da belirtildiği üzere, merkezimiz sadece kanser değil aynı zamanda; hematoloji, kardiyoloji endokrinoloji, nöroloji alanlarında da klinik çalışmaları yapmaktadır. Bu çerçevede, bilim dünyasında önemli gelişmelerin temellerini atan Harvard Üniversitesi Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil ve ekibiyle fikir alışverişinde bulunduk. Ciddi bir adanmışlık gerektiren bilimsel araştırmalarda, birlikte yeni hikâyeler yazmanın temellerini attık" dedi.

Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil ise misafirperverliklerinden ve verdikleri bilgilerden dolayı Medical Point Hastaneler Grubu yönetimine teşekkür etti.

Ziyarete yönelik düzenlenen toplantıda ayrıca; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Yusuf Baran, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakan Abacıoğlu, İEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlgi Şemin, İEÜ Medical Point Hastanesi Tıbbi Direktörü Prof. Dr. Levent B. Kıdak, hastane Genel Müdürü Müslüm Yıldız ve yönetimden birçok isim yer aldı.