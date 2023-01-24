İngiltere Premier Lig’de Tottenham forması giyen Harry Kane, ligde 266 gole ulaşarak Jimmy Greaves’in ’kulüp tarihinin en çok gol atan futbolcusu’ rekorunu egale etti.

İngiltere Premier Lig’de Tottenham forması giyen Harry Kane, ligde 266 gole ulaşarak Jimmy Greaves’in ’kulüp tarihinin en çok gol atan futbolcusu’ rekorunu egale etti.

Premier Lig’in 21. haftasında Tottenham, deplasmanda Fulham ile karşı karşıya geldi. Tottenham’ın 1-0 kazandığı maçın tek golü 45. dakikada Harry Kane’den geldi. Tottenham formasıyla ligde toplamda 415 maçta 266 gole ulaşan Kane, böylelikle kulüp efsanesi Jimmy Greaves’in ’kulüp tarihinin en golcü oyuncusu’ unvanına da ortak oldu. Greaves, 379 müsabakada bu başarıyı elde etmişti. Önümüzdeki hafta Harry Kane, Manchester City ile oynanacak karşılaşmada gol atması halinde ise Tottenham tarihinin en golcü oyuncusu olacak.

Performansıyla göz dolduruyor

İngiliz oyuncu, ligde geçtiğimiz sezonu 37 maçta 17 gol, 9 asistle tamamlamıştı. Kane, bu sezon ise şimdiden 21 mücadelede 16 gole ulaştı. Ayrıca başarılı futbolcu, Şampiyonlar Lig’inde 6 müsabakada 1 gol 2 asist, İngiltere FA Cup’ta ise 1 maçta 1 gol, 1 asiste imza attı.

Harry Kane, Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nda da İngiltere formasıyla 2 gole atarak, bu sezon oynadığı tüm kulvarlarda toplamda 35 maçta 20 gol, 3 asistlik performans gösterdi.