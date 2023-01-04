Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın öğrencilerine sözü olan sıcak çorba ikramı başladı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın öğrencilerine sözü olan sıcak çorba ikramı başladı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın, Harran Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldiği programda gençlerin talebi üzerine sözünü verdiği sıcak çorba ikramı final haftasıyla birlikte başladı. Canpolat, geçtiğimiz günlerde Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsünde düzenlenen Kampüs Günlükleri Programının konuğu oldu. Göl Kafe’deki program ile gençlerle bir araya gelen Canpolat, deneyim ve tecrübelerini aktararak, öğrencilerin taleplerini dinledi. Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün soğuk Şanlıurfa sabahlarında 4 noktada devam eden gönül çorbası ikramından faydalandıklarını belirten gençler, final haftasında da üniversitede sıcak çorba dağıtılmasını talep etti. Gençlerin bu talebine olumlu yanıt veren Canpolat’ın sözünü verdiği sıcak çorba ikramı final haftasıyla başladı. Öğrenci yoğunluğunun olduğu üniversitedeki otobüslerin bekleme noktasında ikram edilen sıcak çorba ile kahvaltı yapma fırsatı bulamayan gençler, hizmetten faydalanıyor. Hem gençlerin hem de üniversitede görev alan çalışanların yararlandığı çorba ikramı, tam not alıyor. Final haftası nedeniyle geç saatlere kadar ders çalışıp, erken uyandıklarını ifade eden gençler, taleplerini geri çevirmeyerek, final haftası sözünü verdiği çorba ikramını başlatan Canpolat’a ve Haliliye Belediyesi’ne teşekkür etti.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise gençliğe ve geleceğe önem veren Canpolat’ın talimatlarıyla, sıcak çorba ikramının final haftası boyunca devam edeceği kaydedildi.