Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ilçelerde ve kırsal yollarda sathi asfalt atağını sürdürüyor. Ekipler, Harran kırsal yollarında yürüttüğü sathi asfalt çalışmalarıyla ilçe halkının ulaşımda konforlu seyahat etmelerini sağlıyor.ŞANLIURFA (İGFA) - Harran ilçesinde altyapısı tamamlanan yolları sathi asfaltla buluşturan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, mahalle sakinlerinden ve mahalle muhtarlarından gelen taleplere de anında karşılık veriyor.

Araç filosuna yeni katılan iş makineleriyle kırsalda gücüne güç katan Büyükşehir Belediyesi, yolları daha kısa sürede tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunuyor.

Harran ilçesi kırsalında bulunan Kuruyer grup yolu, Meydankapı - Yenidoğan - Ekinli - Biberli grup yolu, Turizm Yolu - Toytepe - Çolpan grup yolu, Çiftçiler - Yaygılı - Yayvandoruk, Ekinli - Küçük Ekinli, Yenidoğan - Gögeç güzergahlarında ilk olarak stabilize işlemlerini gerçekleştiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri sathi asfalt işlemlerini sürdürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin kırsal alanlarda yol konusunda çok ciddi bir şekilde ataklar yaptığını anlatan AK Parti Harran İlçe Başkanı Mahmut Özyavuz, çalışmalardan dolayı Başkan Beyazgül’e teşekkür etti.

Meclis üyesi Kadir Gündoğan ile Mahalle muhtarları ilçe merkez ve kırsal alanlardaki mahalle ve grup yollarının yapılmasından dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür ettiler.

13 ilçeye adil hizmet şiarıyla ilçelerin çehresini değiştiren hizmetleri birer birer hayata geçiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi plan ve program dâhilinde asfaltsız yol bırakmamak için gece gündüz çalışıyor.