Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın talimatıyla Harput’un girişinde yer alan ve mülkiyeti Elazığ Belediyesi’ne ait olan tarihi evler, gerekli çalışmaların ardından Harput Konukevi olarak yeniden hizmete sunuldu.

Harput’un geleneksel mimarisine uygun olacak şekilde restore edilerek yeniden düzenlenen Harput Konukevi, toplamda 580 metrekare alan üzerinde 13 oda, 2 adet restoran, resepsiyon, kat ofisi, yöresel hediyelik eşya satış mağazası ve idari bürodan oluşan yeni binasıyla dünyanın dört bir tarafından gelen konuklarını ağırlıyor. Zengin bir mutfak kültürüne sahip olan ve adeta bir açık hava müzesini andıran tarihi mahalle Harput’un girişinde yer alan Belediye Konukevi otantik görünümü ve taş yapısı dikkat çekiyor. Kenti ziyarete gelen vatandaşlar, taş evlerin bulunduğu bölgeyi gezip bolca fotoğraf çekiyor. Vatandaşlar, ’’Harput Konukevi ve bölgede yapılan çalışmalar çok güzel. Hafta sonu tatili için Elazığ’a geldik. Harput’a çıktık ve bu manzara ile karşılaştık. Emeği geçenlere teşekkür ederiz’’ dedi.