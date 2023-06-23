Harput Fıratspor, sezonun bitimine 2 hafta kala 1. Amatör’e yükseldi.

Elazığ 2. Amatör Küme Futbol Ligi’nde 8. hafta maçları hafta içi oynandı. Elazığ’daki spor tesislerinde oynanan müsabakalar sonunda 1. Amatör’e matematiksel olarak yükselmeyi garantileyen ilk takım belli oldu. B Grubu’nda yer alan Harput Fıratspor, sezonun bitimine 2 hafta kala Akyürekspor’u 4-0 yenerek şampiyonluğu garantiledi. A Grubu’nda ise Yazıkonakgücü’nün 6 puanlık avantajı söz konusu. Grup liderlerinin yanı sıra 2 takım daha play-off maçları sonunda 1. Amatör Kümeye yükselecek.