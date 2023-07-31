Elazığ’da 27 Temmuzda başlayan Harput Cup Tenis Turnuvası, düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Elazığ tarihinde ilk olma özelliği taşıyan Harput Cup Tenis Turnuvası düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Ulusal Tenis Turnuvası birçok ilden gelen toplam 115 tenisçinin katılımıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tenis kortlarında gerçekleştirildi. Ödül törenine Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ile şube müdürleri ve sporcular katıldı. Erkeklerde şampiyonluğa Ankara’dan Aydın Doruk Arat ulaşırken, kadınlarda şampiyon Malatya’dan Elif Azra Hanım Dalhançer ulaştı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ’’Şehrimizde bir ilk olarak yapılan Ulusal Tenis Turnuvası 27-30 temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilerek son buldu. Şehrimizde yapılan bu büyük turnuva hem şehrimiz hem de bizler için çok önem arz eden bir organizasyondu. Emeği geçen başta il temsilcimize, şube müdürlerimize, antrenörlere ve sporculara çok teşekkür ediyoruz’’ denildi.