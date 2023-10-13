Eskişehir Türk Ocağı’nın 36 yıldır devam ettirdiği ‘Perşembe Sohbetleri’nde bu haftanın konuğu, ‘Harp Tarihinde Komuta ve Komutanlar’ başlıklı konuşmasıyla Millî Savunma Üniversitesi Öğr. Gör. A. Sefa Özkaya oldu.

Millî Savunma Üniversitesi Öğr. Gör. A. Sefa Özkaya, Eskişehir Türk Ocağı tarafından 36 yıldır devam eden ‘Perşembe Sohbetleri’nin konuğu oldu. Özkaya konuşmasında, “Askerlik bilimi öğretilir, savaş sanatı ise öğrenilir. Bu bilim ve sanatların toplamına ’komuta’ denir. Komuta, tarih boyunca ‘komutanların’ hem bilgi ve bilim, hem de sanat olarak kullandığı en önemli araçtır. Doğru kullanıldığında savaşları kazandırmasıyla, yanlış kullanıldığında ise savaşların veya ülkelerin kaybedilmesiyle sonuçlanır” dedi.

Türk ve Dünya tarihinden önemli muharebe örnekleriyle harp tarihinde komuta meselesinin hem bir bilim, hem de sanat olarak nasıl kullanıldığını ele alan A. Sefa Özkaya, program bitiminde dinleyici sorularını cevapladı. Program, Eskişehir Türk Ocağı Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Topal’ın şükran beratı takdiminin ardından sona erdi.