Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu’nda askerlik eğitimini sürdüren Harbiyeli Muhammed İsmail Karaağaç, memleketi Erzincan’da son yolculuğuna uğurlandı.

Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu’nda askerlik eğitimini sürdüren Harbiyeli Muhammed İsmail Karaağaç eğitim alanında fenalaşarak hayatını kaybetmişti. Karaağaç’ın naaşı Erzincan’a getirilerek son yolculuğuna uğurlandı.

Terzibaba Camii’nde kılınan cenaze törenine Erzincan Milletvekilleri’ Vali Yardımcısı Yunus Emre Temel, Belediye Başkanı Bekir Aksun, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, kurum müdürleri, STK temsilcileri, Siyasi Parti Temsilcileri ve kalabalık bir cemaat katıldı.

Muhammet İsmail Karaağaç Erzincan İl Müftüsü Muharrem Gül’ün kıldırdığı cenaze namazının ardından sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, önceki gün saat 18.30 sıralarında Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi’ne bağlı Sütçüler ilçesi Çandır Yazılı Kanyon bölgesindeki eğitim alanında meydana geldi. Kara Harp Okulu öğrencisi Muhammed İsmail Karaağaç, eğitimde fenalaşıp, yere yığıldı. Karaağaç, Sütçüler Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Tedaviye alınan Muhammed İsmail Karaağaç, önceki gün saat 05.00 sıralarında doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Muhammed İsmail Karaağaç için Isparta Şehir Hastanesi morgunda askeri tören düzenlendi. Karaağaç’ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, törenin ardından Isparta Belediyesi’ne ait cenaze nakil aracı ve askeri konvoy eşliğinde memleketi Erzincan’a gönderilmişti.