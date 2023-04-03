Bunlar da ilginizi çekebilir

Genel kurulda, genel kurul heyeti seçimi, gündem onaylaması, komisyonların seçimi, 2023-2026 dönemine ait bütçe raporlarının okunması ve onaylanması, yönetim-denetim-disiplin kurulları asil ve yedek üyelerinin seçimi ile genel merkez genel kurul delegelerinin seçilmesi faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Gaziantep Şubesi’nde genel kurul heyecanı yaşanıyor. Derneğin Gaziantep Şubesi’nin 4. Olağan Genel Kurul’u 16 Nisan 2023 Pazar günü dernek binasında yapılacak. Genel kurul, yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ise 23 Nisan Pazar günü çoğunluk aranmaksızın yapılacak.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Gaziantep Şubesi 4. Olağan Genel Kurulu, 16 Nisan 2023 Pazar günü yapılacak. Genel kurul, yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde 23 Nisan 2023 Pazar günü çoğunluk aranmaksızın yapılacak.

Şahinbey Belediyesi’nin dev projesi tüm hızıyla sürüyor

Şahinbey Belediyesi’nin dev projesi tüm hızıyla sürüyor

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.