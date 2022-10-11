Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü mezunu Ahmet Köse’nin orta metrajlı filmi ‘Haroşa’nın gala gecesi Samsun’da yapıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü mezunu Ahmet Köse’nin orta metrajlı filmi ‘Haroşa’nın gala gecesi Samsun’da yapıldı.

Platonik bir aşk yaşayan bir adam ve bu aşkın ardından süregelen mistik ve esrarengiz olaylar silsilesinin hikâyesini anlatan filmin galası, bir AVM’de gerçekleşti.

İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü öğrencilerinin büyük destekleriyle çekilen, senaristliği ve yönetmenliğini Ahmet Köse’nin yürüttüğü, oyuncu kadrosunda Eray Özdal, Melike Zeynep Azcan, Emir Güney, Emre Özdemir, Öykü Acar Sancak ve Ayşe Ece Cihan’ın yer aldığı filmin galası yapıldı.

“Kız Kulesi filmin esin kaynağı”

Film senaryosunun esin kaynağının Kız Kulesi olduğunu belirten Ahmet Köse, “Kız kulesi ile ilgili hikâye yazmak istiyordum. Onun efsanesini inceledim ve çok hoşuma gitti. Bu efsaneyi nasıl uyarlayabilirim diye düşündüm. Bu uyarlamayı Samsun’un denizi ve sahiliyle harmanlayarak böyle bir film ortaya çıkardım. Her işte olduğu gibi film çekiminde de ufak aksaklıklar meydana geldi. Örneğin sahil çekiminde oyuncularımızda güneş yanıkları oluştu. Ancak her şeye rağmen özverili çalışmalarımız ve inancımızla süreci başarıyla tamamladık” dedi.

“Benim için çok güzel ve harika bir deneyim”

Filmde genç kızın babasını canlandıran Eray Özdal, "Benim için çok güzel ve harika bir deneyim oldu. Çekimler bittikten sonra da filmi izleme fırsatım oldu. Senaryoyu okuduğumuzdaki bizlerde beliren heyecan, ortaya çıkan filimle daha da arttı. Bu durumda bizleri mutlu etti” diye konuştu.

“Derslerde sürekli olarak örnek gösterdiğimiz arkadaşlarımız var”

Film galasından sonra mutlu ve gururlu olduğunu belirten İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Bekiroğlu, “Bizim için tabi mutluluk veren bir etkinlik oldu. Öğrencilerimiz ders kapsamında çeşitli iletişimsel üretimler yapıyorlar. Bunun böyle bir hedef kitleye, sinema salonunda izleyicilerle buluşması hem öğrencilerimizin yaptığı o faaliyetlerin daha yoğun daha adapte biçimde gerçekleşmesini sağlıyor, hem de bu arkadaşımızdan sonra gelen fakültemizde halen okumaya devam eden öğrencilerimiz açısından da ciddi bir motivasyon sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

“İletişimin merkezi Çarşambamızda yetişen genç iletişimcilerimizin başarılarıyla gurur duyuyoruz”

Filmin gala gecesine katılan Çarşamba Belediyesi Başkanı Av. Halit Doğan, “İletişimin merkezi Çarşambamızda yetişen genç iletişimcilerimizin başarılarıyla gurur duyuyoruz. İletişim Fakültesine ev sahipliği yaptığımız ilçemizde kendini geliştiren, başarılı işlere imza atan gençlerimize her alanda destek vermek istediğimizi tekrar yineliyorum. Sadece İletişim Fakültemiz de değil, Çarşamba ilçemizde yüksek öğrenim gören tüm öğrencilere kapımız her daim açık, birlikte çalışıp birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı.

Yoğun ilginin ve katılımın gösterildiği gala, fotoğraf çekimlerinin ardından son buldu.

Hoşora isimli filmin galasına ayrıca; Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Yalnız, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.