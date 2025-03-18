Bursa’da Ramazan ayını 17 ilçede düzenlenen iftar programlarıyla şenlendiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Harmancık halkını da aynı iftar sofrası etrafında buluşturdu.

Ramazan ayının manevi iklimini kentin farklı noktalarında düzenlediği programlarla vatandaşlara yaşatan Büyükşehir Belediyesi, iftar programlarına Harmancık ile devam etti. Harmancık Belediyesi önündeki meydanda düzenlenen iftar programına, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu, Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, Harmancık CHP İlçe Başkanı Ahmet Tufan, Tarım Peyzaj AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın Saldız, Burfaş Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Işıkyıldız, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. İftar öncesinde düzenlenen Karagöz gölge oyunu gösterisi, katılımcılara keyifli anlar yaşatırken, akşam ezanıyla birlikte vatandaşlar hep birlikte oruçlarını açtı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu, Harmancıklı vatandaşlarla Ramazan sofrasında buluşmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Ramazan ayının paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı bir zaman olduğunu belirten Gazioğlu, iftar sofralarında buluşmalarını sağlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, Ramazan ayının birlik ve beraberlik getirmesini dileyerek programdan dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e teşekkür etti.

Harmancık CHP İlçe Başkanı Ahmet Tufan da iftar programı dolayısıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

İftarın ardından Orkestra Şube Müdürlüğü tarafından konser verildi. Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu, teravih namazı sonrasında ise Ballısaray Köyü Camii’nde vatandaşlara bir araya gelerek tatlı ikramında bulundu.