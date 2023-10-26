Bursa’nın Harmancık ilçesinde dere ıslah çalışmalarında önemli mesafe kat edildi. Bağ Deresi’nin ıslahı için 10 ayda 14 bin 153 bin metreküp kazı çalışması yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışıyor. Bakanlık, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Türkiye’de özellikle nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu Marmara Bölgesinde dere ıslah çalışmalarının son derece önemli olduğuna dikkat çeken uzmanlar, "Tüm bölgelerde estetik ve emniyeti ön plana çıkaran ıslah projeleriyle, hem taşkın riskleri azaltılıyor, hem de halkın can ve mal güvenliği sağlanıyor. Harmancık ilçesinde Bağ Deresi için 2023 yılının Ocak ayından bugüne kadar toplamda, 14 bin 153 bin metreküp kazı çalışması, 2 bin 169 metreküp beton işleri, 2 bin 104 metreküp ocak taşı ile kargir inşaatı çalışması yapıldı. Ayrıca derelerin daha güvenli hale getirilebilmesi adına yoğun bir çaba sarf edilmektedir" dediler