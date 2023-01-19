Doğal güzellikleriyle ünlü Kütahya’nın termal bölgesi Ilıca’da yer alan Harlek Termal Otel, yarıyıl tatilinde termal turizmini tercih eden tatilcilerin ilgi odağı oldu.

Doğal güzellikleriyle ünlü Kütahya’nın termal bölgesi Ilıca’da yer alan Harlek Termal Otel, yarıyıl tatilinde termal turizmini tercih eden tatilcilerin ilgi odağı oldu.

Otel Müdürü Engin Umur, tesislerde yüzme havuzu, hamam ve sauna gibi yerleri ile sömestr tatilinde öğrenci ve velilerine hizmet vereceğini ifade etti.

Tesislerde doluluk oranının yüzde yüze yaklaştığını belirten Umur, "Yarıyıl tatili için tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Rezervasyonlarımız yüzde yüz seviyesine ulaştı. Bilindiği gibi, Ilıca’nın termal suyu, başta böbrek taşlarından cilt hastalıklarına, sedef hastalığından kireçlenmeye kadar birçok farklı sağlık sorununda olumlu etkiler gösterdiği bilimsel olarak da ispatlanmıştır. Tesislerimiz İstanbul, Bursa ve Eskişehir gibi illerin ortak noktasında olduğu için misafirlerimiz burayı tercih ediyor. Sömestr tatilinde misafirlerimiz çocuklarıyla buraya gelip oksijeninden yararlanıp yürüyüş yapabilirler. Kaplıca suyu ile hizmet veren havuzdan yararlanmak veliler ve çocuklara iyi gelecektir" diye konuştu.